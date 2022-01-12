Метпредприятия Украины в 2021г сократили потребление газа на 5,2%, но нарастили электроэнергии - на 2,8%

Металлургические предприятия Украины в 2021 году снизили потребление природного газа на 5,2% по сравнению с 2020 годом – до 1,85 млрд куб. м.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" в среду, потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 11,40 млрд кВт/ч (102,8% к 2020 году).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году увеличили потребление природного газа на 4,4% по сравнению с предыдущим годом – до 1,88 млрд куб. м, потребление электроэнергии за этот период составило около 11,1 млрд кВт/ч (99,4% к 2019 году).

В 2019 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом - до 1,8 млрд куб. м, потребление электроэнергии составило около 11,2 млрд кВт/ч (95% относительно 2018 года).

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,840 млрд куб. м. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт/ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).