Рост цен производителей в Украине в 2021г ускорился в 4,3 раза и достиг 62,2% – Госстат

Цены в промышленности Украины в декабре 2021 года возросли на 62,2% по сравнению с декабрем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Как ранее сообщало статведомство, в 2020 году (декабрь по отношению к декабрю 2019 года) рост цен промпроизводителей составил 14,5%, в 2019-м – 7,4%, в 2018-м - 14,2%, 2017-м - 16,5%, 2016-м – 35,7%, 2015-м – 25,4%.

Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 74,2%, при поставках за пределы страны – на 24,5%.

Цены в промышленности Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем 2021 года выросли на 2,7% после роста в ноябре на 4,3%, октябре - на 12,5%, сентябре – на 0,7%, августе - на 5,4%, июле – на 2,6%.

В то же время Госстат указывает: среднегодовое повышение цен в промышленности в 2021 году (январь-декабрь к январю-декабрю 2020 года) составило 40,8% после снижения в 2020 году на 1,6%, тогда как в предыдущие годы также фиксировался рост цен: в 2019 году - 4,1%, 2018 году – 17,4%, 2017 году – 26,4%, 2016 году - 20,5%, 2015 году – 36%.

Цены в добывающей промышленности в декабре-2021 (по отношению к декабрю-2020) выросли на 56,5%, за счет роста цен в выработке каменного угля более чем в 2,5 раза, в добыче нефти и газа - на 79,6%, металлических руд – на 5,4%.

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 28,1%. В производстве сахара они увеличились на 22,8%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 21,1%, молочных продуктов – на 19,5%, мясных продуктов – на 17,5%, напитков - на 11,3%.

Кроме того, в химическом производстве в декабре 2021 года к декабрю 2020 года цены выросли на 70,8%, в металлургии – на 41,9%, производстве товаров промежуточного потребления – на 33,8%, деревообработке – на 25%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 22,4%, на предприятиях машиностроения – на 16,3%, в производстве товаров длительного пользования – на 19%, товаров краткосрочного использования – на 15,9%, в фармацевтическом производстве - на 14,1%,

В поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли более чем в 2,8 раза, в производстве энергии – в 2,6 раза, кокса и продуктов нефтепереработки в 2,1 раза.



Изменение цен производителей промышленной продукции в декабре 2021 года, %

декабрь 2021 ноябрю 2021 декабрь 2021 к декабрю 2020 январь-декабрь 2021 к январю-декабрю 2020 Промышленность всего 102.7 162.2 140.8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 103.8 156.5 187.1 Добыча каменного угля 161.6 250.6 133.8 Добыча сырой нефти и природного газа 104.6 179.6 199.4 Добыча металлических руд 82.4 105.4 208.1 Перерабатывающая промышленность 101.7 128.1 129.9 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 101.9 116.9 125.3 производство мяса и мясных продуктов 101.8 117.5 112.5 производство молочных продуктов 103.8 119.5 112.3 производство хлеба и хлебобулочных изделий 101.8 121.1 117.2 производство сахара 102.1 122.8 158.9 производство напитков 102.5 111.3 106.9 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.2 103.7 102.6 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101.9 125.0 118.0 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 100.6 217.3 181.3 Производство химических веществ и химической продукции 103.7 170.8 153.2 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.3 114.1 113.8 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 103.1 122.4 111.7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 101.1 141.9 156.3 Машиностроение 100.4 116.3 109.3 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.1 103.1 103.0 Производство электрооборудования 101.3 114.6 112.1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.3 118.7 112.1 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.2 117.8 107.3 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 105.1 285.4 152.0 Товары промежуточного потребления 98.4 133.8 149.9 Инвестиционные товары 101.1 116.0 110.1 Потребительские товары краткосрочного пользования 101.7 115.9 122.3 Потребительские товары длительного пользования 100.8 119.0 118.4 Энергия 108.7 267.4 160.0

Данные: Госстат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.