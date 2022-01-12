Рост цен производителей в Украине в 2021г ускорился в 4,3 раза и достиг 62,2% – Госстат

Как ранее сообщало статведомство, в 2020 году (декабрь по отношению к декабрю 2019 года) рост цен промпроизводителей составил 14,5%, в 2019-м – 7,4%, в 2018-м - 14,2%, 2017-м - 16,5%, 2016-м – 35,7%, 2015-м – 25,4%.
Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 74,2%, при поставках за пределы страны – на 24,5%.
Цены в промышленности Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем 2021 года выросли на 2,7% после роста в ноябре на 4,3%, октябре - на 12,5%, сентябре – на 0,7%, августе - на 5,4%, июле – на 2,6%.
В то же время Госстат указывает: среднегодовое повышение цен в промышленности в 2021 году (январь-декабрь к январю-декабрю 2020 года) составило 40,8% после снижения в 2020 году на 1,6%, тогда как в предыдущие годы также фиксировался рост цен: в 2019 году - 4,1%, 2018 году – 17,4%, 2017 году – 26,4%, 2016 году - 20,5%, 2015 году – 36%.
Цены в добывающей промышленности в декабре-2021 (по отношению к декабрю-2020) выросли на 56,5%, за счет роста цен в выработке каменного угля более чем в 2,5 раза, в добыче нефти и газа - на 79,6%, металлических руд – на 5,4%.
В перерабатывающей промышленности цены выросли на 28,1%. В производстве сахара они увеличились на 22,8%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 21,1%, молочных продуктов – на 19,5%, мясных продуктов – на 17,5%, напитков - на 11,3%.
Кроме того, в химическом производстве в декабре 2021 года к декабрю 2020 года цены выросли на 70,8%, в металлургии – на 41,9%, производстве товаров промежуточного потребления – на 33,8%, деревообработке – на 25%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 22,4%, на предприятиях машиностроения – на 16,3%, в производстве товаров длительного пользования – на 19%, товаров краткосрочного использования – на 15,9%, в фармацевтическом производстве - на 14,1%,
В поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли более чем в 2,8 раза, в производстве энергии – в 2,6 раза, кокса и продуктов нефтепереработки в 2,1 раза.
Изменение цен производителей промышленной продукции в декабре 2021 года, %
|декабрь 2021 ноябрю 2021
|декабрь 2021 к декабрю 2020
|январь-декабрь 2021 к январю-декабрю 2020
|Промышленность всего
|102.7
|162.2
|140.8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|103.8
|156.5
|187.1
|Добыча каменного угля
|161.6
|250.6
|133.8
|Добыча сырой нефти и природного газа
|104.6
|179.6
|199.4
|Добыча металлических руд
|82.4
|105.4
|208.1
|Перерабатывающая промышленность
|101.7
|128.1
|129.9
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|101.9
|116.9
|125.3
|производство мяса и мясных продуктов
|101.8
|117.5
|112.5
|производство молочных продуктов
|103.8
|119.5
|112.3
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|101.8
|121.1
|117.2
|производство сахара
|102.1
|122.8
|158.9
|производство напитков
|102.5
|111.3
|106.9
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.2
|103.7
|102.6
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101.9
|125.0
|118.0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|100.6
|217.3
|181.3
|Производство химических веществ и химической продукции
|103.7
|170.8
|153.2
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.3
|114.1
|113.8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|103.1
|122.4
|111.7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|101.1
|141.9
|156.3
|Машиностроение
|100.4
|116.3
|109.3
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.1
|103.1
|103.0
|Производство электрооборудования
|101.3
|114.6
|112.1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.3
|118.7
|112.1
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.2
|117.8
|107.3
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|105.1
|285.4
|152.0
|Товары промежуточного потребления
|98.4
|133.8
|149.9
|Инвестиционные товары
|101.1
|116.0
|110.1
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|101.7
|115.9
|122.3
|Потребительские товары длительного пользования
|100.8
|119.0
|118.4
|Энергия
|108.7
|267.4
|160.0
Данные: Госстат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.