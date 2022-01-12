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Прошлый год стал рекордным по количеству регистраций подержанных авто
16:27 11.01.2022 |
В последнем месяце прошлого года в Украине свою первую регистрацию прошли 47,3 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
Таким образом, в декабре регистрации импортированного секонд-хенда в четыре с половиной раза превзошли рынок новых легковых автомобилей.
Всего в 2021 году украинский автопарк пополнили 517,4 тыс. легковых авто с пробегом, это на 46% больше, чем в предыдущем году и является абсолютным рекордом для страны.
В результате, 83 из 100 легковых автомобилей, которые в прошлом году прошли свою первую регистрацию в Украине, были растаможенные машины с пробегом.
Наиболее популярной маркой среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen. За год 90,2 тыс. автомобилей этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.
На втором месте - Ford. В течение 2021г. было зарегистрировано почти 45 тыс. б/у-шных Фордов.
Третьей по популярности стала Renault с результатом - 42,9 тыс. автомобилей.
Автомобили марки Skoda показали четвёртый результат, их приобрели 38,4 тыс. автомобилистов.
Замыкает пятерку лидеров - Opel, в зачете которого 33,1 тыс. украинских номеров.
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