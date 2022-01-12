Нелегальный рынок алкоголя: бюджет недополучает 9 миллиардов в год

Государственный бюджет Украины недополучает 9 млрд грн в год от необложения налогом нелегальной ликеро-водочной продукции.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Госорганы в течение 2019-2020 годов и 9 месяцев 2021 года не обеспечили действенную систему контроля за производством и оборотом спиртного, что создало предпосылки для существования нелегального рынка алкоголя и привело к недопоступлениям акцизного налога в госбюджет. Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности планирования и результативности контроля за полнотой начисления и своевременностью поступления акцизного налога с алкогольных напитков в государственный бюджет.

По информации Государственной налоговой службы, объемы производимой ликеро-водочной продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились почти на 11%, винодельческой продукции и солодового пива уменьшились на 13% и 0,5% соответственно. В то же время, по данным Гостаможслужбы, импорт ликеро-водочной продукции вырос почти на 45%, винодельческой - в два раза, пива - более чем на 11%.

В госбюджет за этот период поступило почти 42 млрд грн акцизного налога с алкогольных напитков, импортированных и произведенных в Украине. Однако его удельный вес в общей сумме налоговых поступлений снизился с 1,9% в 2018 году до 1,6% за 9 месяцев 2021 года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения доля нелегального спиртного в Украине составляет более трети общего объема рынка алкоголя и более половины рынка крепкого алкоголя.

"Налогообложение нелегально производимой и ввезенной только ликеро-водочной продукции может пополнить госбюджет от акцизного налога расчетно на уровне 9 млрд грн в год", - говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что в результате ненадлежащей работы Минфина и Государственной фискальной службы (ГНС) до сих пор не внедрена в полном объеме автоматизированная система контроля "Электронная акцизная марка". Чтобы она полностью заработала, необходимо, в частности, внести изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты. Минфину, ГНС - разработать и подать в Кабмин соответствующие предложения.

Также до сих пор должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через интернет. Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски реализации такой продукции несовершеннолетним.

"ГФС, ГНС, Гостаможслужба не обеспечили надлежащую межотраслевую координацию по вопросам администрирования акцизного налога с алкогольных напитков, действенного контроля за их производством и оборотом. Это создало предпосылки для нелегального производства и оборота этой продукции и, как следствие, к непоступлению этого налога в государственный бюджет", - подчеркнули в Счетной палате.

Специалисты Счетной палаты выявили случаи отчетности об объемах совершенных операций производителями, импортерами и оптовыми торговцами алкоголем, у которых не было действующей лицензии на право проведения такой деятельности. Также были случаи неприменения терорганами ГНС штрафных санкций за непредставление, несвоевременное представление таких отчетов и их представление с недостоверными данными.

По результатам документальных проверок терорганы ГНС доначислили почти 59 млн грн акцизного налога, из которых в бюджет уплачено 0,5%.

За 2 года и 9 месяцев долг по акцизному налогу на алкоголь увеличился почти на 6% и достиг 420 млн грн. За счет списания безнадежного налогового долга по этому налогу погашено 10 млн грн, денежными средствами уплачено около 6 млн грн.

Минфин несвоевременно утвердил порядок планирования таможенными органами документальных выездных проверок, поэтому в течение 2020 года Гостаможслужба их не планировала и не проводила.

В течение 9 месяцев 2021 года терорганы Гостаможслужбы провели всего две документальные проверки субъектов внешнеэкономической деятельности, которые осуществляли операции с алкогольными напитками, по результатам которых доначислили 2,6 млн грн, из них в бюджет уплачено 0,8%.

"Контроль органами ГФС (Гостаможслужбы) за незаконным перемещением спирта и алкогольных напитков был малоэффективным. За 2 года и 8 месяцев таможенники изъяли более 158 тыс. л спирта, свыше 25 тыс. л алкогольных напитков и более 2 млн предметов, похожих на марку акцизного налога. Однако почти 74% объемов изъятого спирта вернули владельцам по решению суда, что свидетельствует о необоснованности отдельных решений таможенных органов, а также непроизводительности расходов средств государственного бюджета на уплату судебного сбора по этим делам", - заявили в Счетной палате.

Из-за несовершенства программного обеспечения информационного блока мониторинга марок акцизного налога, содержащегося в Единой автоматизированной информационной системе Гостаможслужбы, инспекторы на таможенных постах до сих пор контролируют движение марок акцизного налога в основном в бумажном виде, что снижает эффективность контроля.

По результатам аудита Счетная палата рекомендовала правительству усовершенствовать законодательство по администрированию акцизного налога. В частности, ускорить внедрение в полном объеме автоматизированной системы контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий "Электронная акцизная марка", усовершенствовать лицензирование деятельности в этой сфере, упорядочить торговлю алкогольными напитками через интернет и т.д.

Как сообщал Укринформ, в Украине с 1 января вступил в силу Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Законом в частности предусмотрено расширение перечня товаров, не подлежащих маркировке марками акцизного налога, тестовыми образцами алкогольных напитков и винами натуральными без добавления спирта, крепость которых не превышает 15%.