Аренда госимущества принесла в 2021г 1,62 млрд грн - ФГИ

Аренда государственного имущества в 2021 году принесла в бюджет 1,62 млрд грн, что является рекордом поступлений за все годы независимости Украины, сообщил глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко.

"Переход к прозрачным аукционам аренды и раскрытию всей информации о доступных объектах на сайте www.orenda.gov.ua позволили существенно повысить эффективность использования государственных активов и обеспечить рекордные поступления в госбюджет. Показатель – 1,62 млрд грн – является абсолютным рекордом за 30 лет", – написал он в Facebook.

В 2021 году ФГИ заключил 4700 новых договоров аренды на общую сумму в 542,4 млн грн.

Кроме того, благодаря внедрению Фондом гибкой системы арендных льгот для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от карантинных граничений, арендаторы сохранили 160 млн грн.

В планах на 2022 год внедрение полной автоматизации процессов аренды госимущества, что сделает процесс еще более удобным и позволит полностью ликвидировать возможности злоупотреблений.