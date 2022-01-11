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Украинцы уже потратили более миллиарда по программе «єПідтримка»
08:30 11.01.2022 |
Гражданам Украины с начала действия программы "єПідтримка" выплачено почти 6,4 млрд грн, из которых они уже потратили свыше 1 млрд гривень.
Как передаёт Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"С начала запуска программы "єПідтримка" свыше 6,7 млн украинцев подали заявки в "Дії" на получение 1000 грн. За три недели действия программы гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн. Свыше 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили", - говорится в сообщении.
В частности, по видам расходов наиболее популярными стали: книжные магазины - 361 млн грн, кинотеатры - 300 млн грн, театры, концерты и развлекательные услуги - 138 млн грн, железнодорожные и авиа пассажирские перевозки - 134 млн грн и спорт - 90 млн грн.
Как сообщал Укринформ, 19 декабря 2021 года в Украине официально заработала государственная программа "єПідтримка" по выплате 1 тысячи гривень гражданам Украины, которые прошли полную вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19.
В настоящее время тысячу гривень за вакцинацию можно оформить в следующих банках: А-банк, Альфабанк, izibank, Монобанк, Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк и Укргазбанк. Со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.
В соответствии с условиями программы 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Денежные средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
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