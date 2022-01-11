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В бюджет в прошлом году поступило 107,2 миллиарда акцизного налога и платы за лицензии
08:27 11.01.2022 |
В сводный бюджет Украины в 2021 году поступило 107,2 миллиарда гривень акцизного налога и платы за лицензии на осуществление операций с подакцизными товарами.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.
«В январе - декабре 2021 года в сводный бюджет Украины поступило 107,2 млрд грн акцизного налога и платы за лицензии на совершение операций с подакцизными товарами, или 110,2% к индикативному показателю, что на 15,2%, или почти на 14 ,2 млрд грн больше, чем в 2020 году», - говорится в сообщении.
Отмечается, что поступления акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию страны товаров в общий фонд госбюджета в 2021 году составили более 83,6 млрд грн, что почти на 11 млрд грн больше, чем в 2020 году.
За 2021 год в специальный фонд государственного бюджета Украины поступило почти 14,2 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине товаров, что на 2,1 млрд грн больше, чем в 2020 году.
Как сообщал Укринформ, по оперативным данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), за 2021 год в общий фонд государственного бюджета поступило 1,084 трлн грн, роспись выполнена на 102,8%, или +30,0 млрд гривень.
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