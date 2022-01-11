Морпорты Украины за 2021 г.сократили грузоперевалку на 3,8%

Морские порты Украины в 2021 году обработали 153,076 млн тонн грузов, что на 3,8% меньше показателей 2020 года.

Как сообщается на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ), по итогам 2021 года перевалка экспортных грузов составила 118,1 млн тонн (-4% к 2020 году), импортных - 24 млн тонн (+1,5%), транзитных - 8,6 млн тонн (- 14,3%), каботажных - 2,3 млн тонн (-2,4%).

Самые большие объемы перевалки в 2021 году пришлись на зерновые грузы и руду - 49,9 млн тонн (+3,9%) и 37,75 млн тонн (-14,8%) соответственно.

Перевалка нефтепродуктов за прошлый год возросла на 82% и составила 1,93 млн тонн.

Объем перевалки строительных материалов за 2021 год вырос на 69,2% и составил 3,88 млн тонн.

Кроме того, за 2021 год обработано почти 1,022 млн TEU контейнеров, что на 2,6% меньше, чем за 2020 год.

По итогам 2021 года пять портов превысили объем перевалки показателя за 2020 год: "Черноморск" (25,63 млн тонн; +7,3%), "Ольвия" (5,14 млн тонн; +31,6%), "Измаил" (3,9 млн тонн; +20,4%), "Рени" (1,37 млн тонн; +74,3%), "Усть-Дунайск" (64,3 тыс. тонн; в 2,6 раза).

Портам "Николаев", "Одесса" и "Мариуполь" почти удалось достичь показателей прошлого года. Грузооборот порта "Николаев" за 2021 год составил 29,8 млн тонн (-1,1%), порта "Одесса" - 22,55 млн тонн (-3.5%), "Мариуполь" - 6,8 млн тонн (-2,3%).

Как сообщалось, морские порты Украины в 2020 году обработали 158,86 млн тонн грузов. В 2019 году морские порты обработали 160 млн тонн.