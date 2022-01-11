Инфляция в Украине в 2021г. удвоилась и составила 10% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в 2021 году ускорился до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно ее данным, в декабре этого года инфляция снизилась до 0,6% с 0,8% в ноябре, тогда как в декабре прошлого она была еще выше - 0,9%.

Базовая инфляция за прошедший месяц составила 0,4% по сравнению с 0,8% в ноябре и 0,3% в декабре 2020 года, что вывело ее значение в целом за 2021 год на 7,9% против 4,5% годом ранее.

Как уточнило статведомство, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,2%. Больше всего подорожали яйца и овощи (на 10,0% и 9,1%), выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло (на 3,0-1,3%). В то же время подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы (на 3,9-0,6%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия возросли на 0,2%, при этом табачные изделия подорожали на 1%, алкогольные напитки подешевели на 0,6%.

Одежда и обувь подешевели в среднем на 3,6%, в т.ч. одежда – на 4%, обувь – на 3,3%.

Цены на транспорт снизились на 0,2%, в первую очередь, за счет удешевления топлива и смазочных масел на 3%. В то же время, на 1,4% и 1,1% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.

Как сообщалось, в октябре потребительские цены возросли на 0,9%, в сентябре – на 1,2%, в августе снизились на 0,2%, в июле и июне выросли на 0,1% и на 0,2% соответственно.

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает возвращения инфляции к 5% под конец 2022 года. Правительство также рассчитывает, что по итогам следующего года она войдет в целевой коридор НБУ 5%+/-1 процентный пункт.

Индекс цен потребителей в декабре 2021г, %

декабрь 2021 к ноябрю 2021 декабрь 2021 к декабрю 2020 январь-декабрь 2021 к январю-декабрю 2020 Индекс потребительских цен 0.6 10.0 9.4 Продукты питания и безалкогольные напитки 1.2 12.7 10.8 Продукты питания 1.3 13.3 11.3 Хлеб та хлебопродукты 1.8 17.3 14.3 Хлеб 1.9 18.7 15.8 Макаронные изделия 1.6 10.9 9.1 Мясо и мясопродукты 0.2 12.9 9.3 Рыба та рыбопродукты 0.7 9.3 7.1 Молоко 3.0 11.3 6.9 Сыр и мягкий сыр (творог) 1.3 10.3 7.2 Яйца 10.0 19.0 47.0 Масло сливочное 1.3 13.6 8.9 Масло подсолнечное -1.4 38.8 57.7 Фрукты -3.9 -10.2 -2.1 Овощи 9.1 12.7 -3.9 Сахар -2.4 28.3 61.5 Безалкогольные напитки -0.1 3.8 3.1 Алкогольные напитки, табачные изделия 0.2 9.4 9.8 Одежда и обувь -3.6 -3.5 -4.5 Одежда -4.0 -3.6 -4.4 Обувь -3.3 -4.1 -4.8 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива -0.1 9.8 23.2 Содержание и ремонт жилья 0.4 13.4 8.6 Водоснабжение 0.0 11.8 13.2 Канализация 0.0 18.6 19.9 Содержание домов и придомовых территорий 0.5 6.7 3.9 Электроэнергия 0.0 26.5 34.1 Природный газ -0.7 15.5 65.8 Горячая вода, отопление 0.6 2.2 9.8 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья -0.3 4.2 2.9 Здравоохранение 0.4 6.1 6.6 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0.3 4.4 5.7 Амбулаторные услуги 1.1 11.3 9.9 Транспорт -0.2 11.1 10.0 Топливо и масла -3.0 26.5 24.2 Транспортные услуги 1.1 17.1 9.9 Пассажирский железнодорожный транспорт 1.4 14.9 9.7 Пассажирский автодорожный транспорт 1.1 19.8 10.5 Связь 0.1 7.4 5.2 Отдых и культура 0.1 5.0 3.3 Образование 0.1 17.0 15.3 Рестораны та гостиницы 0.8 9.0 6.1 Разные товары и услуги 4.4 9.1 6.5

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Данные: Госстат