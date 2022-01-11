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Инфляция в Украине в 2021г. удвоилась и составила 10% - Госстат
16:14 10.01.2022 |
Рост потребительских цен в Украине в 2021 году ускорился до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, сообщила Государственная служба статистики.
Согласно ее данным, в декабре этого года инфляция снизилась до 0,6% с 0,8% в ноябре, тогда как в декабре прошлого она была еще выше - 0,9%.
Базовая инфляция за прошедший месяц составила 0,4% по сравнению с 0,8% в ноябре и 0,3% в декабре 2020 года, что вывело ее значение в целом за 2021 год на 7,9% против 4,5% годом ранее.
Как уточнило статведомство, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,2%. Больше всего подорожали яйца и овощи (на 10,0% и 9,1%), выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло (на 3,0-1,3%). В то же время подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы (на 3,9-0,6%).
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия возросли на 0,2%, при этом табачные изделия подорожали на 1%, алкогольные напитки подешевели на 0,6%.
Одежда и обувь подешевели в среднем на 3,6%, в т.ч. одежда – на 4%, обувь – на 3,3%.
Цены на транспорт снизились на 0,2%, в первую очередь, за счет удешевления топлива и смазочных масел на 3%. В то же время, на 1,4% и 1,1% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.
Как сообщалось, в октябре потребительские цены возросли на 0,9%, в сентябре – на 1,2%, в августе снизились на 0,2%, в июле и июне выросли на 0,1% и на 0,2% соответственно.
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает возвращения инфляции к 5% под конец 2022 года. Правительство также рассчитывает, что по итогам следующего года она войдет в целевой коридор НБУ 5%+/-1 процентный пункт.
Индекс цен потребителей в декабре 2021г, %
|декабрь 2021 к ноябрю 2021
|декабрь 2021 к декабрю 2020
|январь-декабрь 2021 к январю-декабрю 2020
|Индекс потребительских цен
|0.6
|10.0
|9.4
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1.2
|12.7
|10.8
|Продукты питания
|1.3
|13.3
|11.3
|Хлеб та хлебопродукты
|1.8
|17.3
|14.3
|Хлеб
|1.9
|18.7
|15.8
|Макаронные изделия
|1.6
|10.9
|9.1
|Мясо и мясопродукты
|0.2
|12.9
|9.3
|Рыба та рыбопродукты
|0.7
|9.3
|7.1
|Молоко
|3.0
|11.3
|6.9
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|1.3
|10.3
|7.2
|Яйца
|10.0
|19.0
|47.0
|Масло сливочное
|1.3
|13.6
|8.9
|Масло подсолнечное
|-1.4
|38.8
|57.7
|Фрукты
|-3.9
|-10.2
|-2.1
|Овощи
|9.1
|12.7
|-3.9
|Сахар
|-2.4
|28.3
|61.5
|Безалкогольные напитки
|-0.1
|3.8
|3.1
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0.2
|9.4
|9.8
|Одежда и обувь
|-3.6
|-3.5
|-4.5
|Одежда
|-4.0
|-3.6
|-4.4
|Обувь
|-3.3
|-4.1
|-4.8
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|-0.1
|9.8
|23.2
|Содержание и ремонт жилья
|0.4
|13.4
|8.6
|Водоснабжение
|0.0
|11.8
|13.2
|Канализация
|0.0
|18.6
|19.9
|Содержание домов и придомовых территорий
|0.5
|6.7
|3.9
|Электроэнергия
|0.0
|26.5
|34.1
|Природный газ
|-0.7
|15.5
|65.8
|Горячая вода, отопление
|0.6
|2.2
|9.8
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|-0.3
|4.2
|2.9
|Здравоохранение
|0.4
|6.1
|6.6
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0.3
|4.4
|5.7
|Амбулаторные услуги
|1.1
|11.3
|9.9
|Транспорт
|-0.2
|11.1
|10.0
|Топливо и масла
|-3.0
|26.5
|24.2
|Транспортные услуги
|1.1
|17.1
|9.9
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|1.4
|14.9
|9.7
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1.1
|19.8
|10.5
|Связь
|0.1
|7.4
|5.2
|Отдых и культура
|0.1
|5.0
|3.3
|Образование
|0.1
|17.0
|15.3
|Рестораны та гостиницы
|0.8
|9.0
|6.1
|Разные товары и услуги
|4.4
|9.1
|6.5
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Данные: Госстат
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