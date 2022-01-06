Парк грузовых автомобилей в прошлом году вырос на 37%

В последний месяц 2021 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1873 машины. Это лучший результат за весь прошлый год.

По сравнению с прошлогодним показателем, спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился почти на 15%, сообщает Укравтопром.

Всего в 2021 году украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 15,9 тыс. новых машин, что на 37% больше чем за двенадцать месяцев 2020 года.

Самой популярной маркой в прошлом году на рынке новых коммерческих автомобилей стала RENAULT - 3004 зарегистрированных машин. К своему результату годичной давности Рено прибавила 53 процента.

Увеличив реализацию на 140% CITROEN в рейтинге марок заняла второе место и закончила год с показателем 2146 регистраций новых авто.

На третьем месте FIAT, спрос на коммерческие автомобили этой марки снизился на 13% и составил 1743 ед.

Четвертый результат у PEUGEOT, чьи регистрации выросли на 16%, до 1306 шт.

Замыкает ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей MAЗ, в зачете которого 1009 автомобилей (+33%).