ЕБА опасается остановки импорта пищевых продуктов и сырья животного происхождения

Импорт пищевых продуктов и сырья животного происхождения в случае введения дополнительного госрегулирования со стороны Министерства экономики может остановиться, опасается Европейская бизнес-ассоциация.

Как пояснила ЕБА в релизе в четверг, соответствующее регулирование предлагает проект приказа Минэкономики, обнародованный для обсуждения 9 декабря.

Согласно проекту приказа, чтобы импортировать пищевые продукты животного происхождения в Украину из любой страны, завод или фабрика по производству таких продуктов должны быть внесены в украинский реестр подтвержденных мощностей. "Для этого украинские компетентные органы производят проверку такого производства и дают разрешение на ввоз продуктов из него", – пояснила ассоциация.

Другой вариант, предусмотренный проектом документа, состоит в том, что Украина может признать систему контроля за продуктами животного происхождения, которая существует в стране, где находится производство, соответствующей (эквивалентной) украинской системе. Как пояснила ЕБА, это автоматически позволяет импортировать продукты, изготавливаемые на всех мощностях, которые зарегистрированы в этой стране.

Приказом Минагрополитики №118 от 01 апреля 2014 года была признана соответствующей украинской вся система контроля Европейского Союза. Это позволило отечественному бизнесу легко и без лишних препятствий импортировать продукты и сырье животного происхождения из ЕС и третьих стран, аккредитованных по правилам ЕС, указала ассоциация.

"Причиной остановки импорта могут стать намерения Минэкономики отменить приказ Минагрополитики №118, что предусмотрено одним из пунктов нового документа. Однако именно со ссылкой на этот приказ в Украину ввозятся производимые заграницей пищевые продукты и корма. При этом процедура признания эквивалентности, предусматриваемая новым документом на замену приказа №118, очень сложная", – поясняет ЕБА.

При этом в ассоциации подчеркивают, что сложно рассчитывать на оперативное признание эквивалентности других государств. Поскольку на практике иностранным органам необходимо изучить систему контроля в Украине, сравнить ее с собственной и т.п, вопрос может долго тормозиться. А у нового проекта приказа нет переходного периода для вступления его положений в силу. То есть если он будет принят в январе, он в январе и вступит в законную силу.

Ассоциация не поддерживает проект приказа в предложенной редакции и обращается к Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав инвесторов, премьер-министру Украины и Государственной регуляторной службе с просьбой способствовать внесению изменений относительно переходного периода: не менее трех лет или до момента признания эквивалентности системы государственного контроля ЕС.

Также ЕБА просит разрешить ввоз продукции из стран, из которых продукты в течение пяти лет уже ввозились (пересылались) на таможенную территорию Украины при условии, что отечественным уполномоченным органом не принимались решения о запрете ввоза продуктов, происхождением их этих стран.

"Более того, бизнес обращается в комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики с предложением провести комитетские слушания, чтобы обсудить все возможные последствия принятия документа", – указано в релизе.