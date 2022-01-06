Объем реализованной в Украине промпродукции за 11 мес.-2021 вырос на 44,2% - Госстат

По ее данным, в ноябре-2021 по сравнению с ноябрем-2020 оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 33,7%. Реализация продукции добывающей промышленности в ноябре-2021 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросла на 25,6%, перерабатывающей промышленности – на 35,5%.
По отношению к предыдущему месяцу (ноябрь к октябрю 2021 года) реализация в добывающей промышленности возросла на 2,3%, в перерабатывающей – на 5,4%.
В общем объеме реализации промпродукции за 11 месяцев 2021 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (61,9%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (20,3%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16,6%), металлургическое производство (16,5%).
Как сообщалось, Украина в 2020 году реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,481 трлн грн.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-ноябрь 2021г.¹
|январь-ноябрь 2021г., млн грн (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|из него за пределы страны, млн грн
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|3184625.1
|100.0
|920471.4
|28.9
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|2501775.2
|78.5
|918543.7
|36.7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|529000.4
|16.6
|174045.8
|32.9
|добыча каменного и бурого угля
|54632.5
|1.7
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|141328.3
|4.4
|-
|-
|добыча металлических руд
|288208.0
|9.1
|163891.4
|56.9
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|33725.4
|1.1
|10149.1
|30.1
|Перерабатывающая промышленность
|1972774.8
|61.9
|744497.9
|37.7
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|604592.8
|19.0
|178679.7
|29.6
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|25403.9
|0.8
|10959.3
|43.1
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|107006.3
|3.4
|41428.7
|38.7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|92784.4
|2.9
|7912.0
|8.5
|Производство химических веществ и химической продукции
|93595.4
|2.9
|29111.3
|31.1
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|43778.5
|1.4
|5813.7
|13.3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|186328.7
|5.8
|26844.7
|14.4
|Металлургическое производство
|523350.4
|16.5
|328293.8
|62.7
|Машиностроение
|179071.1
|5.6
|81634.9
|45.6
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|12745.5
|0.4
|3265.3
|25.6
|Производство электрического оборудования
|36228.0
|1.1
|13085.8
|36.1
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|67034.6
|2.1
|39215.9
|58.5
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|58659.5
|1.8
|18672.9
|31.8
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|646202.8
|20.3
|к/с
|к/с
|Водоснабжения;канализация, отходы
|36647.1
|1.2
|к/с
|к/с
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в ноябре 2021г, %
|ноябрь 2021 к октябрю 2021
|ноябрь 2021 к ноябрю 2020
|из него внутреннего оборота, ноябрь 2021 к октябрю 2021
|ноябрь 2021 к ноябрю 2020
|из него внешнего оборота ноябрь 2021 к октябрю 2021
|ноябрь 2021 к ноябрю 2020
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|104.9
|133.7
|104.6
|139.9
|105.6
|122.7
|Товары промежуточного потребления
|101.2
|137.2
|102.9
|146.8
|98.7
|124.9
|Инвестиционные товары
|119.3
|122.5
|113.0
|123.5
|137.0
|120.3
|Потребительские товары краткосрочного использования
|106.5
|120.0
|103.8
|120.8
|111.9
|118.6
|Потребительские товары долгосрочного использования
|111.4
|125.9
|112.0
|129.2
|110.9
|123.2
|Энергия
|104.9
|177.4
|104.7
|177.5
|114.3
|173.0
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в ноябре 2021г. по основным видам деятельности, %
|ноябрь 2021 к октябрю 2021
|ноябрь 2021 к ноябрю 2020
|из него внутреннего оборота, ноябрь 2021 к октябрю 2021
|ноябрь 2021 к ноябрю 2020
|из него внешнего оборота ноябрь 2021 к октябрю 2021
|ноябрь 2021 к ноябрю 2020
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|104.9
|133.7
|104.6
|139.9
|105.6
|122.7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102.3
|125.6
|107.0
|162.0
|83.4
|58.2
|добыча каменного и бурого угля
|119.7
|141.0
|119.7
|141.0
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|104.0
|180.5
|104.0
|180.5
|-
|-
|добыча металлических руд
|94.2
|86.2
|108.1
|174.7
|80.6
|51.7
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|96.8
|130.8
|95.1
|122.6
|101.2
|156.2
|Перерабатывающая промышленность
|105.4
|135.5
|103.9
|135.1
|108.2
|136.2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|105.7
|118.0
|101.9
|117.1
|113.2
|119.6
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|121.4
|126.6
|137.4
|136.1
|98.6
|111.2
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|107.3
|142.7
|110.2
|146.6
|102.2
|135.8
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|97.6
|210.4
|96.7
|213.1
|114.3
|173.0
|Производство химических веществ и химической продукции
|107.1
|171.2
|99.5
|147.6
|125.2
|246.0
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|104.7
|122.4
|104.7
|122.8
|104.1
|119.1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.0
|128.8
|99.3
|130.0
|104.5
|121.2
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|101.5
|162.7
|104.8
|172.2
|99.0
|155.8
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|124.9
|123.7
|116.7
|124.0
|139.4
|123.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.8
|111.7
|96.9
|101.2
|112.2
|150.2
|Производство электрического оборудования
|102.7
|136.5
|98.0
|135.8
|112.2
|137.5
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|173.0
|121.0
|164.6
|117.6
|183.3
|125.0
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|102.7
|120.2
|104.8
|123.3
|95.7
|109.8
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях
к/с - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации
Данные: Госстат Украины