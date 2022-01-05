В Украине подорожала первичная регистрация автомобилей

В Украине выросла стоимость первичной регистрации автомобилей, сообщает главный сервисный центр МВД.

Подорожание связано с тем, что с 1 января 2022 года в Украине увеличился прожиточный минимум и, соответственно, все связанные с ним платежи. Прожиточный минимум для трудоспособных граждан Украины повысился на 88 грн и составляет 2481 грн.

Сумма взноса зависит от стоимости автомобиля. Речь идет о сборе на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых автомобилей.

Так, если цена на транспортное средство не превышает 165 размеров прожиточного минимума (409 365 грн), то сбор составляет 3%. Если стоимость объекта налогообложения варьируется от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (409 365 - 719 490 грн), размер сбора возрастет до 4%. А если цена машины превысит 290 размеров прожиточного минимума, то владельцу придется выплатить в бюджет страны 5% от этой суммы.

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование взимается только при первой регистрации легковых автомобилей. В случае перерегистрации машины, этот сбор оплачивать не нужно.