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В Украине подорожала первичная регистрация автомобилей
14:16 05.01.2022 |
В Украине выросла стоимость первичной регистрации автомобилей, сообщает главный сервисный центр МВД.
Подорожание связано с тем, что с 1 января 2022 года в Украине увеличился прожиточный минимум и, соответственно, все связанные с ним платежи. Прожиточный минимум для трудоспособных граждан Украины повысился на 88 грн и составляет 2481 грн.
Сумма взноса зависит от стоимости автомобиля. Речь идет о сборе на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых автомобилей.
Так, если цена на транспортное средство не превышает 165 размеров прожиточного минимума (409 365 грн), то сбор составляет 3%. Если стоимость объекта налогообложения варьируется от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (409 365 - 719 490 грн), размер сбора возрастет до 4%. А если цена машины превысит 290 размеров прожиточного минимума, то владельцу придется выплатить в бюджет страны 5% от этой суммы.
Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование взимается только при первой регистрации легковых автомобилей. В случае перерегистрации машины, этот сбор оплачивать не нужно.
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