Общий фонд госбюджета-2021 сведен с дефицитом 166,8 млрд грн при росписи 220,9 млрд грн - Минфин

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в 2021 году составил 166,8 млрд грн при росписи 220,9 млрд грн, сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины(ГКСУ).

Как указал Минфин на сайте в среду, доходы общего фонда госбюджета в прошлом году составили 1,084 трлн грн, что на 2,8%, или на 30 млрд грн, больше росписи, расходы – 1,257 трлн грн, что на 1,6% меньше росписи.

В Минфине уточнили, что налоговые поступления в 2021 году составили 614,4 млрд грн - на 3,1%, или на 18,4 млрд грн, выше росписи.

Таможенные поступления составили 409,3 млрд грн, что на 3,2%, или на 12,6 млрд грн, выше планового показателя. При этом 380,3 млрд из таможенных платежей поступили в госбюджет за счет налога на добавленную стоимость, 26,6 млрд грн - в качестве ввозной пошлины.

Пенсионный фонд Украины от ЕСВ в 2021 году получил 349 млрд грн, что на 10,7 млрд грн выше ожидаемых показателей. При этом в декабре поступления ЕСВ составили 38,6 млрд грн, добавил Минфин.

Государственные заимствования в общий фонд госбюджета в прошлом году принесли 602,8 млрд грн, что на 13,8% ниже запланированного показателя, свидетельствуют данные министерства.

"От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета было привлечено 388,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте - 108,9 млрд грн ($3,1 млрд и EUR 778,1 млн)", – говорится в сообщении Минфина.