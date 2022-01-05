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В Украине в прошлом году на 3,3% увеличилось металлургическое производство
22:24 04.01.2022 |
За 2021 год производство чугуна, стали и металлопроката в Украине увеличилось на 3,3% по сравнению с 2020 годом.
Как передает Укринформ, об этом сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".
Согласно предварительным данным ОП "Укрметаллургпром", за 2021 год в Украине было произведено 21,10 млн тонн чугуна (на 3,3% больше, чем за 2020 год), 21,30 млн тонн стали (на 3,3% больше), 19,04 млн тонн металлопроката (на 3,3% больше).
Как сообщал Укринформ, по данным ОП "Укрметаллургпром", в 2020 году в Украине было произведено 20,42 млн тонн чугуна (на 1,8% больше, чем за 2019 год); 20,62 млн тонн стали (на 1,1% меньше); 18,43 млн тонн металлопроката (на 1,2% больше).
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