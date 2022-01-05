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Доходы госбюджета-2021 перевыполнены на 1,8% - Госказначейство
17:34 04.01.2022 |
Доходы государственного бюджета Украины в 2021 году составили 1,298 трлн грн, что на 1,8% выше плана и на 20,7% прошлогоднего показателя, тогда как в декабре минувшего года доходы госбюджета недовыполнены относительно плана на 11,4% и составили 140,2 млрд грн, что на 6,8% выше декабря-2020.
Соответствующие данные обнародовала Государственная казначейская служба (ГКСУ) во вторник.
Согласно им, общий фонд госбюджета в декабре пополнился на 99,8 млрд грн, что на 10,5% ниже плана и на 39,3% выше показателя за декабрь-2020.
При этом за весь 2021 год общий фонд госбюджета получил 1,084 трлн грн, что на 2,8% больше плана и на 23,5% - позапрошлого года.
Как указало казначейство, таможня в декабре прошлого года принесла в госбюджет 45,46 млрд грн, что на 2,6% ниже ожидаемого показателя и на 39,5% выше показателя аналогичного месяца 2020 года. В целом в 2021 году таможенные поступления превысили 409,3 млрд грн, что на 3,2% превысило индикатив Минфина и на 37,8% - показатель за 2020 год.
Налоговые поступления в декабре принесли в бюджет 49,7 млрд грн, эта сумма на 18,9% ниже планового уровня и на 43,3% выше позапрошлогоднего.
В целом за минувший год налоговые поступления принесли в бюджет 614,4 млрд грн, что на 3,1% выше ожидаемого показателя и на 21,1% - показателя за 2020-й, показывают данные ГКСУ.
Согласно им, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом месяце составило 17,3 млрд грн, что соответствует ноябрьскому показателю (17,73 млрд грн).
Доходы местных бюджетов в 2021 году были на 6,6% выше ожидаемого уровня - 359 млрд грн, что на 20,5% выше показателя 2020-го.
В то же время в декабре местные бюджеты получили 35,6 млрд грн, что на 27% выше плана и на 24,5% больше декабря-2020.
Поступления от ЕСВ в декабре составили 38,5 млрд грн, что на 18,6% больше, чем в декабре-2020.
Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн - по общему фонду, а расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.
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