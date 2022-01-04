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СЕТАМ в прошлом году продало имущества на 3,9 миллиарда
16:05 04.01.2022 |
Государственное предприятие "СЕТАМ" в 2021 году продало имущества на 3,91 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении агентства.
"Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции в 2021 году продало имущества на 390984 062 грн", - говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро, за год были проведены 7823 успешных аукциона. За все время существования системы в ней зарегистрировались 92456 пользователей - и это наибольший показатель среди подобных онлайн-аукционов в Украине.
В 2021 году среди продавцов больше всего лотов было реализовано от Государственной исполнительной службы, частных исполнителей и украинских банков.
«Это рекорд годовых продаж за все время существования предприятия. В эту сумму входят продажи арестованного, конфискованного, банковского и имущества юридических и физических лиц», - подчеркнул Мамро.
Среди категорий по продажам самой популярной стала недвижимость и транспорт.
Как известно,аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) - это простое и эффективное средство реализации и приобретения имущества через сеть интернет. Онлайн-аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года. Общая сумма продаж с начала работы 17,64 млрд грн.
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