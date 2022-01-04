Бизнес в декабре снова ухудшил оценку перспектив – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в декабре снизился до 48,6 с 49,8 в ноябре, и продолжил опускаться ниже нейтрального уровня, о чем видетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса предприятий, проведенного центробанком.

"Второй месяц подряд ожидания бизнеса по своим экономическим результатам были ниже нейтрального уровня на фоне сохранения карантинных ограничений. …Стремительный рост цен на энергоносители, дефицит сырьевых товаров, рост производственных затрат, рост потенциала развития военного конфликта, усложнение мировой эпидемиологической ситуации ухудшили оценки предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах", - комментирует Нацбанк результаты декабрьского опроса.

Согласно данным исследования, ухудшили оценки своих экономических результатов предприятия сферы услуг: секторный индекс снизился до 47,8 с 48,8 месяцем ранее. Респонденты прогнозировали уменьшение объема новых заказов, не ожидали изменения объема предоставленных услуг, но, в то же время, были настроены на увеличение объема услуг в процессе выполнения.

Секторальный индекс предприятий торговли в ноябре сократился до 49,6 с 50 в ноябре. Предприятия ожидали роста остатков товаров для продаж, объемы закупки товаров для продажи остались на уровне предыдущего месяца. Респонденты сектора и дальше настроены на снижение торговой маржи. Но, учитывая сезонное увеличение спроса, они сохранили оптимистичные ожидания относительно объема товарооборота.

Предприятия строительства оказались больше всех пессимистично настроены на результаты своей деятельности: секторальный индекс в декабре снизился до 47,2 с 50,4 в ноябре, из-за сезонного сокращения экономической активности и сужения инвестиционного спроса. Респонденты ожидали уменьшения объема новых заказов и, как следствие, уменьшения объема закупки сырья и материалов.

Впервые за семь месяцев предприятия промышленности дали пессимистичную оценку своей деятельности и перспектив – секторальный индекс упал до 49 с 50,7 месяцем ранее. Респонденты ожидали сокращения объемов новых экспортных заказов и незавершенного производства.

Согласно сообщению НБУ, общая оценка по уровню занятости ухудшилась: увеличения числа работников ожидали только предприятия торговли, а респонденты предприятий отраслей промышленности, строительства и сферы услуг настроены на его сокращение.

Ежемесячный опрос проводился с 6 по 23 декабря 2021 года. В нем приняли участие 405 предприятий. Среди опрошенных 47,7% - компании промышленности, 28,6% - сферы услуг, 20,7% - торговли, 5,9% - строительства. 33,3% респондентов - крупные предприятия, 38,9% - средние, 37,8% - малые.