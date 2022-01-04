Рынок новых легковых авто в Украине в 2021г. вырос на 21% и впервые за 8 лет превысил 100 тыс. ед.

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине выросли на 21% по сравнению с 2020 годом – до 103,3 тыс. ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".

Согласно сообщению ассоциации на ее сайте, лидером по итогам года стала марка Toyota – 15,232 тыс. зарегистрированных авто и прирост 14% больше, чем в 2020 году, а самой популярной моделью стал компактный кроссовер Toyota RAV-4 – 6,066 тыс. регистраций.

Прошлогодний лидер - французская марка Renault заняла второе место с падением регистраций на 6% - до 13,475 тыс. ед., лидером марки был Renault Duster (5,602 тыс.).

Третий результат, как и в прошлом году, у Kia – 9,138 тыс. ед. (на 50% больше), а объемообразующей моделью остается Sportage (7,124 тыс.), который стал бестселлером года.

Четвертое место у Skoda с 6,172 тыс. авто (на 22% больше), а лучший результат марки у модели Kodiaq-1,628 тыс. ед., пятое у Nissan – 4,815 тыс. регистраций (+26%) лидер марки кроссовер Qashqai – 2,264 ед.

В ТОП-10 рынка 2021 года также вошли: Hyundai – 4,797 тыс. ед. (+19%); Chery – 4,653 тыс. ед. (+136%); Mitsubishi – 4,220 тыс.ед. (+76%); Volkswagen – 4,120 тыс. ед. (+12%); Suzuki – 3,769 тыс. ед. (+27%).

Пресс-служба "Укравтопрома" напоминает, что в 2021 году три из 12 месяцев демонстрировали негативную динамику в годовом исчислении: январь (-19%), февраль (-9%), октябрь (-6%).

Тогда как положительный результат формировался в марте (+45%), апреле (+174%), мае (+43%), июне (+21%), июле (+16%), августе (+22%), сентябре (+24) %), ноябре (+22%), а в декабре зарегистрированы рекордные для 2021 года 10,5 тыс. ед. легковых авто – на 7% больше, чем годом ранее.

Итоговый результат продаж новых легковых авто обнародовала на своем сайте и информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting, согласно данным которой рынок за год вырос на 20% - до 103,65 тыс. ед.

"Так много новых авто в Украине не продавали с 2013 года", - констатируют эксперты.

Они напоминают, что весь 2021 год украинский авторынок демонстрировал стабильную тенденцию к росту, однако к середине года многие операторы столкнулись с дефицитом автомобилей, который к осени еще больше усугубился.

"Украина стала одним из немногих автомобильных рынков, который закончил 2021 год в плюсовой зоне. На почти всех ключевых рынках наблюдались масштабные спады продаж из-за дефицита автомобилей", - отмечается в сообщении.

Согласно приведенной статистике, лидер года – Toyota нарастила продажи на 14,2%, до 15,235 тыс. ед., при этом доля рынка составила 14,7% против 15,44% годом ранее. У Renault спад продаж на 7% до 13,452 тыс. ед., и сокращением доли рынка до 12,98% по сравнению с 16,79%.

В то же время доля занявшей третье место Kia выросла с7% в 2020 году до 8,8% в 2021-м с продажами 9,134 тыс. авто и приростом на 50%.

Существенно улучшили позиции в 2021 году по сравнению с предыдущим марки Chery (7 место в рейтинге против 15-го), Mitsubishi (8 против 12), а марка Lada (собирается на ЗАЗе - ИФ) смогла подняться на 15 место с 23-го с приростом продаж в 2,6 раза до более 2 тыс. ед.

Как сообщалось со ссылкой на "Укравтопром", украинцы в 2020 году приобрели и зарегистрировали 85,5 тыс. легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года, а по данным Auto-Consulting, этот рынок сократился на 3,3% – до 86 тыс. ед.