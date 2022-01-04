В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

По состоянию на 31 декабря 2021 в Украине на рынке земель сельхозназначения зарегистрировали 77 880 соглашений, по которым продали 198,48 тысячи гектаров.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что на сегодня заключено 77 880 сделок в рамках рынка земли», - говорится в сообщении.

С 1 июля по 31 декабря 2021 года в Украине зарегистрированы сделки на 198 480 га земель сельскохозяйственного назначения. По площади проданных участков лидируют Харьковская (28 370 га), Кировоградская (19 075,6 га), Днепропетровская (17 566,4 га), Херсонская (16 063,4 га) и Полтавская (15 383,2 га) области.

Как сообщалось, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.