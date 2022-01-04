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Госказначейство 30 декабря возместило из бюджета 3,3 млрд грн НДС
07:57 04.01.2022 |
Государственная казначейская служба (ГКСУ) 30 декабря возместила 3,272 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), в целом за декабрь на эту дату бюджетное возмещение указанного налога составило 15,8 млрд грн, свидетельствует информация на сайте ведомства.
Согласно данным ГКСУ, наибольшие суммы бюджетного возмещения НДС 30 декабря получили агроэкспортеры "Кернел-Трейд" - 1,055 млрд грн, "АДМ Юкрейн" - 572,6 млн грн, "Сантрейд" - 417,6 млн грн. Бюджетное возмещение указанного налога 28 декабря получили 30 компаний.
Как сообщило ГКСУ, по итогам 31 декабря бизнес получил 1,48 млрд грн бюджетного возмещения НДС.
Как сообщалось, возмещение НДС в ноябре 2021 года выросло до 17,73 млрд грн по сравнению с октябрьскими 13,65 млрд грн и 14,2 млрд грн - в сентябре.
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