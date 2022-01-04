Кабмин ввел госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло, ограничил максимальную наценку на батон 10%

Кабинет министров Украины внес батон и подсолнечное масло в список пищевых продуктов, удорожание которых должны заранее декларировать реализующие их субъекты хозяйствования, а также запретил устанавливать наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон свыше 10%.

Соответствующее решение правительства содержится в его постановлении №1432 от 30 декабря 2021 года.

"Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 года, № 341, дополнить абзацами следующего содержания: "Батон" и "Масло подсолнечное”, - указано в постановлении.

Помимо того, максимальная розничная наценка на хлеб ржано-пшеничный и батон устанавливается на уроне более 10% от оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.

Данное регулирование вводится на период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19.

Согласно действующему в настоящее время постановлению Кабмина №341 от 22 апреля 2020 года, обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат товары, имеющие существенную социальную значимость. К ним относятся крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное жирностью 72,5%

Субъект хозяйствования обязан уведомлять Госпродпотребслужбу о повышении цены на указанные продукты питания свыше 15% за 30 дней до начала применения новой цены, за 14 дней при повышении на 10-15% и за 3 дня при повышении на 5-10%.