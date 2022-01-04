Ахметов за год поднялся на 130 мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Украинский миллиардер Ринат Ахметов за 2021 год преодолел 131 строчку рейтинга самых богатых людей мира и удвоил состояние вдвое - до 11,7 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Bloomberg Billionaires Index на 3 января, а также в архивах страницы на аналогичную дату 2021, 2020 и 2019 годов.

Так, на 3 января 2022 года состояние Ахметова оценивается в 11,7 млрд долларов. Это на 4,14 млрд долларов превышает результат 2021 года, когда состояние миллиардера оценивалось в 7,53 млрд долларов.

Таким образом, он занял 190 место среди самых богатых людей мира по версии Bloomberg на начало 2022 года. Ахметов впервые вошел в этот рейтинг в 2017 году, сразу - на 439 место. Он является единственным украинцем в рейтинге.

Для сравнения, на 3 января 2021 года Ахметов занимал 322 место с состоянием в 7,53 млрд долларов, а в начале 2020 года - 321 место с состоянием 6,1 млрд долларов. В 2019 году в рейтинге он был 283-м с состоянием в 5,26 млрд долларов.

Ринат Ахметов (71,25%) вместе с Вадимом Новинским (23,75%) владеет холдингом СКМ, System Capital Management. Основными активами являются горно-металлургическая группа "Метинвест Холдинг", а также энергетическая компания ДТЭК.

В общей сложности он является конечным бенефициарным владельцем около 500 компаний, среди которых есть финансовые (банк "ПУМБ") и медийные (медиа группа "Украина").

Напоминаем:

Материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест" - Metinvest B.V. - по итогам первых 6 месяцев 2021 года получила 2,77 млрд. чистой прибыли с положительной маржой 33%.

Финрезультаты компании напрямую зависят от цен на железную руду, которые пошли вверх в конце 2020 года и достигли рекордных отметок в 225 долларов за тонну 2021 года.