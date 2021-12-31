Сбережения украинцев в III кв.-2021 выросли на 9,4 млрд грн - Госстат

Доходы населения Украины в июле-сентябре 2021 года составили 1221,8 млрд грн, расходы – 1212,4 млрд грн, сбережения украинцев выросли на 9,4 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

По данным Госстата, в третьем квартале 2021 года номинальные доходы населения возросли на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в июле-сентябре 2021 года увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 23325 грн, что на 18,8% больше, чем в третьем квартале 2020 года. Расходы населения за этот период увеличились на 21,4%.



Доходы и расходы населения Украины в июле-сентябре 2021 г. (млн грн)

млн грн к ІІІ кв. 2020г., % Доходы населения - всего 1 221 854 118,7 Заработная плата 559 941 119,9 Прибыль и смешанный доход 276 805 121,3 Доходы полученные от собственности 26 884 112,7 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 358 224 115,4 в том числе: социальная помощь 171 385 107,2 другие текущие трансферты 70 644 117,0 социальные трансферты в натуре 116 195 128,8 Расходы и сбережения населения – всего 1 221 854 118,7 Приобретение товаров и услуг 1 073 677 122,1 Доходы от собственности, оплаченные 12 992 114,0 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 125 766 116,1 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 95 947 119,6 взносы на социальное страхование 1 505 135,2 другие текущие трансферты 28 314 104,8 Накопление нефинансовых активов 15 633 180,0 Прирост финансовых активов – 6 214 x из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах 4 889 28,2 сбережения в иностранной валюте 15 177 139,0 займы, полученные за исключением погашенных 14 029 x Расходы 1212435 121,4 Сбережения (прирост) 9419 30,7 Располагаемый доход 966 901 118,0 Располагаемый доход в расчете на одного человека, грн 23325 118,8

Данные: Госстат



Структура доходов населения Украины в июле-сентябре 2021 г.

июль-сентябрь 2020, % июль-сентябрь 2021, % Заработная плата 45,4 45,8 Прибыль и смешанный доход 22,2 22,7 Доходы от собственности, полученные 2,3 2,2 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 30,1 29,3

Данные: Госстат



Структура расходов и сбережений населения Украины в июле-сентябре 2021 г.

июль-сентябрь 2020, % июль-сентябрь 2021, % Приобретение товаров и услуг 85,4 87,8 Доходы от собственности, оплаченные 1,1 1,1 Прирост сбережений 3,0 0,8 Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 10,5 10,3

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.