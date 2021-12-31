Сбережения украинцев в III кв.-2021 выросли на 9,4 млрд грн - Госстат

По данным Госстата, в третьем квартале 2021 года номинальные доходы населения возросли на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в июле-сентябре 2021 года увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 23325 грн, что на 18,8% больше, чем в третьем квартале 2020 года. Расходы населения за этот период увеличились на 21,4%.
Доходы и расходы населения Украины в июле-сентябре 2021 г. (млн грн)
|млн грн
|к ІІІ кв. 2020г., %
|Доходы населения - всего
|1 221 854
|118,7
|Заработная плата
|559 941
|119,9
|Прибыль и смешанный доход
|276 805
|121,3
|Доходы полученные от собственности
|26 884
|112,7
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|358 224
|115,4
|в том числе:
|социальная помощь
|171 385
|107,2
|другие текущие трансферты
|70 644
|117,0
|социальные трансферты в натуре
|116 195
|128,8
|Расходы и сбережения населения – всего
|1 221 854
|118,7
|Приобретение товаров и услуг
|1 073 677
|122,1
|Доходы от собственности, оплаченные
|12 992
|114,0
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|125 766
|116,1
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|95 947
|119,6
|взносы на социальное страхование
|1 505
|135,2
|другие текущие трансферты
|28 314
|104,8
|Накопление нефинансовых активов
|15 633
|180,0
|Прирост финансовых активов
|– 6 214
|x
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|4 889
|28,2
|сбережения в иностранной валюте
|15 177
|139,0
|займы, полученные за исключением погашенных
|14 029
|x
|Расходы
|1212435
|121,4
|Сбережения (прирост)
|9419
|30,7
|Располагаемый доход
|966 901
|118,0
|Располагаемый доход в расчете на одного человека, грн
|23325
|118,8
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в июле-сентябре 2021 г.
|июль-сентябрь 2020, %
|июль-сентябрь 2021, %
|Заработная плата
|45,4
|45,8
|Прибыль и смешанный доход
|22,2
|22,7
|Доходы от собственности, полученные
|2,3
|2,2
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|30,1
|29,3
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в июле-сентябре 2021 г.
|июль-сентябрь 2020, %
|июль-сентябрь 2021, %
|Приобретение товаров и услуг
|85,4
|87,8
|Доходы от собственности, оплаченные
|1,1
|1,1
|Прирост сбережений
|3,0
|0,8
|Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|10,5
|10,3
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.