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Безработные с 1 января смогут получить беспроцентный кредит на открытие бизнеса
14:01 30.12.2021 |
С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные украинцы смогут получить кредит из государственного бюджета для открытия собственного бизнеса. Средства налогоплательщиков будут предоставляться в рамках новой программы "Рука помощи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Как отмечается в сообщении, на реализацию программы в госбюджете на 2022 год предусмотрено около 100 млн грн.
Беспроцентный кредит до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года - 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для учреждения собственного дела оборудования и материалов.
Через три года предпринимательской деятельности кредит нужно вернуть. Возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать кредит будет не нужно.
Для получения кредита нужно обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела.
Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по началу и ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение, отметили в пресс-службе.
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