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Госстат улучшил оценку падения экономики Украины во время коронакризиса
13:58 30.12.2021 |
Государственная служба статистики улучшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,8%. Ранее падение оценивалось на уровне 4,0%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
По данным статистического ведомства, номинальный ВВП Украины в 2021 году составил 4,222 трлн гривен, индекс-дефлятор - 110,3%.
Таким образом, в 2020 году в Украине наблюдалось падение экономики после четырех лет роста.
Госстат улучшил оценку падения экономики Украины во время коронакризиса
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