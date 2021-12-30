Украинские предприятия за 11 мес. нарастили выпуск ферросплавов на 12,4%, но снизили марганцевого концентрата на 6,6%

Ферросплавные предприятия Украины в январе-ноябре текущего года суммарно увеличили выпуск продукции на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 780,83 тыс. тонн, в том числе в ноябре – 54,84 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в среду, за январь-ноябрь-2021 выпуск силикомарганца на Запорожском (ЗЗФ) и Никопольском (НЗФ) ферросплавных заводах возрос на 15,3% - до 601,85 тыс. тонн. При этом снизился на 19,4%, до 92,29 тыс. тонн суммарный выпуск ферромарганца на трех заводах: ЗЗФ, НЗФ и Краматорском ферросплавном заводе (КФЗ в январе-ноябре-2021 простаивал, тогда как за аналогичный период 2020 года произвел 34,09 тыс. тонн).

Кроме того, производство ферросилиция (в пересчете на 45%-й) возросло на 44,1% - до 79,83 тыс. тонн, металлического марганца – в 2,45 раза, до 6,86 тыс. тонн.

Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-ноябре-2021 суммарно произвели 1 млн 608,96 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 6,6% ниже по сравнению с январем-ноябрем-2020. При этом МГОК произвел 513,44 тыс. тонн концентрата (рост на 0,4% к аналогичному периоду 2020 года), ПГОК – 1 млн 95,52 тыс. тонн (меньше на 9,6%).

Покровский ГОК в январе-ноябре-2021 также произвел 230,49 тыс. тонн железорудного агломерата (выше на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), поставив его на ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ), входящее в DCH Steel бизнесмена Александра Ярославского.

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила выпуск ферросплавов на 28,6% по сравнению с 2019 годом - до 746,44 тыс. тонн. В том числе за прошлый год выпуск силикомарганца на ЗЗФ и НЗФ суммарно снизился на 30,4% - до 559,88 тыс. тонн. При этом снизился на 28,4% - до 122,96 тыс. тонн суммарный выпуск ферромарганца и других ферросплавов на ЗЗФ, НЗФ и КФЗ.

Кроме того, в Украине в 2020 году производство ферросилиция (в пересчете на 45%-ный) снизилось на 2,8% - до 60,8 тыс. тонн, металлического марганца - на 54,4%, до 2,8 тыс. тонн.

ПГОК и МГОК в 2020 году суммарно произвели 1 млн 887,95 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 11,9% выше по сравнению с 2019 годом. При этом МГОК произвел 551,34 тыс. тонн концентрата (рост на 5,5% к 2019г), ПГОК – 1 млн 336,61 тыс. тонн (+14,8%).

ПГОК также произвел 187,05 тыс. тонн железорудного агломерата.

ПриватБанк (Киев) до национализации организовывал бизнес СЗФ (находится на НКТ) и ЗЗФ, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа).

Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).

ООО "Краматорский ферросплавный завод" создано в 2010 году на базе части мощностей ОАО "Краматорский металлургический завод им.Куйбышева" в ходе санации предприятия.