Госдолг Украины в ноябре-2021 вырос на 1,64% в долларах и на 4,92% в гривне - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в ноябре вырос на 1,64% в долларах США и составил $94,15 млрд, а также на 4,92% в гривне - до 2,558 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, обнародованные в среду.

Согласно им, прямой госдолг в ноябре 2021 года в долларовом выражении вырос на 0,96% – до $82,99 млрд, в гривневом – на 4,22%, до 2,255 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 1,47% - до $45,68 млрд (в гривне – на 4,71%, до 1,241 трлн грн).

Как сообщил Минфин, гарантированный государством долг в ноябре в долларовом эквиваленте вырос на 7% - до $11,15 млрд, в гривне – на 10,41%, до 303,24 млрд грн.

С начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 4,31% в долларовом эквиваленте и на 19,46% – в гривневом.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в ноябре этого года ослабился до 27,17 грн/$1 с 26,33 грн/$1 в октябре.

По информации Минфина, доля обязательств в евро снизилась до 13,07%, в гривне - до 36,18%, в иене – до 0,55%, тогда как в долларах США выросла до 35,53%, в СПЗ - до 14,04%.