Госказначейство 28 декабря возместило из бюджета 1,6 млрд грн НДС

Согласно данным ГКСУ, наибольшие суммы бюджетного возмещения НДС за 28 декабря получили входящий в группу "Метинвест" металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) – 635 млн грн, а также меткомбинат "Запорожсталь" - 568 млн грн по заявкам, поданным в минувшем месяце.
Всего 28 декабря бюджетное возмещение указанного налога получили 106 компаний.
Как сообщалось, возмещение НДС в ноябре выросло до 17,73 млрд грн по сравнению с октябрьскими 13,65 млрд грн и 14,2 млрд грн - в сентябре.