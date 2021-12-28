Транспортные предприятия Украины за 11 мес. 2021 года увеличили перевозку грузов на 3,6% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-ноябре 2021 года увеличили перевозку грузов на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 566,1 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период составил 100% показателя за аналогичный период 2020 года - 264,0 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-ноябре 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 287 млн тонн грузов, что на 2,9% больше, чем в январе-ноябре 2020 года. Автомобильным было перевезено 204 млн тонн (+16,9%), водным – 4,9 млн тонн (-5,7%), трубопроводным – 70,1 млн тонн (-20,3%), авиационным – 0,1 млн тонн (-4,8%).

Грузовые перевозки в Украине в январе-ноябре 2021 года: