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Транспортные предприятия Украины за 11 мес. 2021 года увеличили перевозку грузов на 3,6% - Госстат
18:00 28.12.2021 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-ноябре 2021 года увеличили перевозку грузов на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 566,1 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период составил 100% показателя за аналогичный период 2020 года - 264,0 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-ноябре 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 287 млн тонн грузов, что на 2,9% больше, чем в январе-ноябре 2020 года. Автомобильным было перевезено 204 млн тонн (+16,9%), водным – 4,9 млн тонн (-5,7%), трубопроводным – 70,1 млн тонн (-20,3%), авиационным – 0,1 млн тонн (-4,8%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-ноябре 2021 года:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-ноябрю 2020 года
|млн т
|в % к январю-ноябрю 2020 года
|Транспорт всего
|263975,7
|100,0
|566,1
|103,6
|железнодорожный
|164147,5
|102,6
|287,0
|102,9
|автомобильный
|42380,2
|109,6
|204,0
|116,9
|водный
|2713,7
|101,5
|4,9
|94,3
|трубопроводный
|54433,0
|87,4
|70,1
|79,7
|авиационный
|301,3
|109,3
|0,1
|95,2
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