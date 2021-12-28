Задолженность по зарплате в Украине в ноябре-2021 сократилась на 1,6% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем уменьшилась на 1,6%, а с начала года возросла на 51% и к 1 декабря составила 3,943 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

По ее данным, на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 года, сумма задолженности по зарплате на эту же дату составила 157,7 млн грн.

Как сообщило статведомство, рост задолженности по выплате зарплаты в ноябре-2021 года наблюдался в Луганской (на 34,1%), Львовской (на 16%), Николаевской (на 8,5%), Хмельницкой (на 5%), Киевской (на 2,7%), Ривненской (на 1,9%), Ивано-Франковской (на 1,8%), Черниговской (на 1,7%), Кировоградской и Днепропетровской (на 1,2%), Сумской (на 0,9%) областях.

При этом сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Запорожской (на 13,5%), Тернопольской (на 9,5%), Харьковской (на 7,8%), Донецкой (на 5,8%), Полтавской (на 5,45), Херсонской (на 4,8%), Волынской (на 4,3%), Черновицкой (на 3,6%), Черкасской (на 3,3%), Одесской (на 1,8%), Закарпатской (на 1,4%), Винницкой и Житомирской (на 2,3%) областях, а также в Киеве (на 4,3%).

Госстат уточнил, что в отраслевом разрезе в ноябре 2021 года задолженность по выплате зарплаты возросла в сферах финансовой и страховой деятельности – на 22,6% (до 9,180 млн грн), временного размещения и организации питания на 21,8% (до 2,751 млн грн), профессиональной и научной деятельности – на 7,5% (до 308,503 млн грн), предоставлении других видов услуг – на 7% (до 2,723 млн грн), в образовании – на 6,7% (до 13,550 млн грн), в строительстве – на 5% (до 98,720 млн грн), в сфере искусства, спорта и отдыха - на 4,7% (до 2,157 млн грн), на предприятиях транспорта – на 1,4% (до 216453 млн грн), в сфере операций с недвижимостью - на 0,2% (до 37,471 млн грн).

При этом в здравоохранении задолженность по зарплате сократилась на 17,2% (до 126,643 млн грн), а также в сферах госуправления и обороны – на 14% (до 5,442 млн грн), в административной деятельности – на 7,4%, (до 15,625 млн грн), оптовой и розничной торговле - на 4,6% (до 33,884 млн грн), в сельском хозяйстве – на 3,15 (до 54,493 млн грн), на предприятиях промышленности – на 2,1% (до 2,999 млрд грн), в сфере информации и телекоммуникаций – на 1,2% (до 16,278 млн грн).

Официальный курс на 28 декабря – 27,2306 грн./$1.