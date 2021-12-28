Реальная зарплата в Украине в ноябре 2021г. выросла на 8% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2021 года возросла на 8% по сравнению с ноябрем 2020 года, а относительно октября текущего года рост составил 0,9%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Как отметило статведомство, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем-2021 выросла на 1,7%, а в годовом измерении - на 19,2%, составив 14282 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Уточняется, что в октябре 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14045 грн, сентябре - 14239 грн, августе - 13997 грн, июле - 14345 грн, июне - 14313 грн, мае - 13499 грн, апреле - 13543 грн, марте - 13612 грн, феврале - 12549 грн, январе - 12337 грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре-2021 к ноябрю-2020 наблюдался в Сумской (на 22,1%), Киевской (на 21,2%), Винницкой (на 21,1%), Житомирской (на 21%), Черниговской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,2%), Черкасской и Полтавской (на 20,1%) областях и в Киеве (на 20,3%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 21144грн, самый низкий в Херсонской области - 11314 грн.

В ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 39,4%, в сельском хозяйстве - на 30,6%, в сферах информации и телекоммуникаций - на 28,8%, искусства, спорта и развлечений - на 25,8%, в образовании - на 24,6%, в сфере операций с недвижимостью - на 21,8%, оптовой и розничной торговле - на 20,4%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы - на 20,1%, в финансовой и страховой деятельности - на 17,7%, на предприятиях промышленности - на 16,8%, в госуправлении и обороне - на 15%, в профессиональной, научной и технической деятельности - на 14,6%, в сфере административного обслуживания - на 13%, в строительстве - на 12,3%, в здравоохранении - на 12,1%, предоставлении других видов услуг - на 2,2%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

