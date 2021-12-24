Бизнес впервые нейтрально оценил налоговый режим в Украине, - ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация заявляет, что бизнес впервые нейтрально оценил налоговый режим в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Налоговый индекс" за 2021, передают Українськi Новини.

"Рост интегрального значения в большинстве обусловлен существенным улучшением одного из компонентов индекса - оценки фискального давления. Участники опроса оценили ситуацию по фискальному давлению на 3,63 балла из 5 возможных", - сообщает ассоциация.

Так, вдвое по сравнению с прошлым годом выросло количество респондентов, не заметивших никаких проявлений давления по отношению к своей компании - 36% в 2021, а 14% сообщили, что фискальное давление почти отсутствовало.

Среди наиболее распространенных методов фискального давления, которые все еще наблюдаются, бизнес выделил необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и необоснованные информационные запросы.

В свою очередь, качество налогового законодательства получило самую низкую оценку среди компонентов индекса и несколько снизилось по сравнению с прошлым годом - 2,71 балла из 5-ти возможных.

Так, количество недовольных качеством налогового законодательства экспертов уже два года подряд остается неизменным и составляет 30%. Большинство респондентов склоняются к удовлетворительной оценке - 65% и только 5% опрошенных специалистов считают налоговое законодательство качественным.

Также несколько уменьшилось количество респондентов, удовлетворенных качеством налогового обслуживания - с 24 до 18%.

В то же время большинство респондентов (61%) дали удовлетворительную оценку и еще 21% ответили, что не удовлетворены работой налоговиков.

"Вопросы налогообложения остаются стабильно раздражительными для значительной части бизнеса. Также стабильным остается перечень жалоб плательщиков по поводу недостатков системы и практик налогообложения в Украине. Впрочем, все более четко кристаллизуется мнение бизнес-сообщества о первоочередных изменениях, в которых нуждается налоговое законодательство", - заявил глава налогового комитета ассоциации Владимир Котенко.

Как сообщали Українські Новини, украинцы, которые имеют дополнительный доход, в 2022-м должны заполнить декларации в налоговой.

Ранее председатель подкомитета по рентным платежам, экологическому налогу и налогообложению АПК Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко заявил, что экономический эффект от закона №5600 в следующем году может составить 18 млрд гривен.