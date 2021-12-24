Финансовые новости
- |
- 24.12.21
- |
- 22:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бизнес впервые нейтрально оценил налоговый режим в Украине, - ЕБА
21:34 24.12.2021 |
Европейская бизнес-ассоциация заявляет, что бизнес впервые нейтрально оценил налоговый режим в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Налоговый индекс" за 2021, передают Українськi Новини.
"Рост интегрального значения в большинстве обусловлен существенным улучшением одного из компонентов индекса - оценки фискального давления. Участники опроса оценили ситуацию по фискальному давлению на 3,63 балла из 5 возможных", - сообщает ассоциация.
Так, вдвое по сравнению с прошлым годом выросло количество респондентов, не заметивших никаких проявлений давления по отношению к своей компании - 36% в 2021, а 14% сообщили, что фискальное давление почти отсутствовало.
Среди наиболее распространенных методов фискального давления, которые все еще наблюдаются, бизнес выделил необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и необоснованные информационные запросы.
В свою очередь, качество налогового законодательства получило самую низкую оценку среди компонентов индекса и несколько снизилось по сравнению с прошлым годом - 2,71 балла из 5-ти возможных.
Так, количество недовольных качеством налогового законодательства экспертов уже два года подряд остается неизменным и составляет 30%. Большинство респондентов склоняются к удовлетворительной оценке - 65% и только 5% опрошенных специалистов считают налоговое законодательство качественным.
Также несколько уменьшилось количество респондентов, удовлетворенных качеством налогового обслуживания - с 24 до 18%.
В то же время большинство респондентов (61%) дали удовлетворительную оценку и еще 21% ответили, что не удовлетворены работой налоговиков.
"Вопросы налогообложения остаются стабильно раздражительными для значительной части бизнеса. Также стабильным остается перечень жалоб плательщиков по поводу недостатков системы и практик налогообложения в Украине. Впрочем, все более четко кристаллизуется мнение бизнес-сообщества о первоочередных изменениях, в которых нуждается налоговое законодательство", - заявил глава налогового комитета ассоциации Владимир Котенко.
Как сообщали Українські Новини, украинцы, которые имеют дополнительный доход, в 2022-м должны заполнить декларации в налоговой.
Ранее председатель подкомитета по рентным платежам, экологическому налогу и налогообложению АПК Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко заявил, что экономический эффект от закона №5600 в следующем году может составить 18 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Военная обязанность для женщин. Зачем Зеленский отправил миллионы украинок становиться на воинский учет
|Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
|У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бизнес впервые нейтрально оценил налоговый режим в Украине, - ЕБА
|Китай ввёл госуправление в добычу и производство редкоземельных элементов — производителям электроники придётся ладить с властями
|Дефицит госбюджета в ноябре составил 11,55 млрд грн - Госказначейство
|Во втором полугодии Украина нарастила добычу газа на 3,5%
|Mercedes-Benz проведет аудит Запорожского автозавода
|Уровень безработицы падает
Это интересно
|В Японии начались продажи массажера для геймеров
|Первый электрический Hummer поступил в продажу
|17 дюймов, 300 Гц, Intel Core i7-11800H и GeForce RTX 3080 Max-Q. Представлен первый игровой ноутбук LG
|Самый дорогой развод в Британии: принцесса Хайя получит более 730 млн долларов от правителя Дубая
|Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС