Дефицит госбюджета в ноябре составил 11,55 млрд грн - Госказначейство

Дефицит государственного бюджета в ноябре 2021 года составил 11,55 млрд грн, тогда как госбюджет в январе-ноябре сведен с дефицитом почти 66 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Согласно обнародованным в пятницу данным, общий фонд в ноябре сведен с дефицитом 3,9 млрд грн, тогда как дефицит общего фонда за 11 месяцев составил 58,7 млрд грн.

Как указало Госказначейство, заимствования в минувшем месяце составили 80,5 млрд грн, в том числе внешние - 29,17 млрд грн. В целом за 11 месяцев заимствования составили 492 млрд грн, в том числе внешние -– 158 млрд грн.

Погашения в ноябре составили почти 20,5 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 2,03 млрд грн. В целом за 11 месяцев погашения превысили 412 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 95,7 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Приватизация в январе-ноябре принесла 2,5 млрд грн при годовом плане в 12 млрд грн, указано в материалах казначейства.

Доходы госбюджета в январе-ноябре составили 1,16 трлн грн, в том числе по общему фонду – 984 млрд грн. Расходы госбюджета за 11 месяцев составили 1,221 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,049 трлн грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,210 трлн грн, в том числе 1,022 трлн грн по общему фонду, расходы - 1,47 трлн грн и 1,246 трлн грн соответственно.