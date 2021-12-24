Финансовые новости
- |
- 24.12.21
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Уровень безработицы падает
16:43 24.12.2021 |
В III квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 16,1 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,0 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,6 млн человек, что столько же, как и во II квартале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 50,4%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 56,9%.
Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше упал до 9,1%, в возрасте 15-70 лет - до 9,2% (во II квартале - 9,3%).
Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне в 9,1%, на 2022 год - на уровне 8,5%, на 2023 год улучшен с 8,5% до 8,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
|У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит госбюджета в ноябре составил 11,55 млрд грн - Госказначейство
|Во втором полугодии Украина нарастила добычу газа на 3,5%
|Mercedes-Benz проведет аудит Запорожского автозавода
|Уровень безработицы падает
|Украина в 2021г нарастит выпуск металлопродукции на 4%
|Brent подешевела до $75,97, торги WTI не проводятся из-за праздника
Это интересно
|В Японии начались продажи массажера для геймеров
|Первый электрический Hummer поступил в продажу
|17 дюймов, 300 Гц, Intel Core i7-11800H и GeForce RTX 3080 Max-Q. Представлен первый игровой ноутбук LG
|Самый дорогой развод в Британии: принцесса Хайя получит более 730 млн долларов от правителя Дубая
|Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС