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Доходы от аренды госимущества в 2021г возросли на 23% – ФГИ
15:44 24.12.2021 |
Поступления в государственный бюджет от аренды госимущества с начала 2021 года составили 1,6 млрд грн, что на 23% больше, чем в 2020 году, сообщил Фонд госимущества (ФГИ) Украины.
Такими данным Фонд располагает по состоянию на 19 декабря.
По его информации, с начала года проведено 3792 электронных аукциона по аренде госимущества, средний рост арендной ставки составил 45%. Больше всего поступлений по итогам торгов государство получило в ноябре – 9,6 млн грн.
Как отмечает ФГИ, самым дорогим лотом в текущем году стали помещения зоны беспошлинной торговли в международном аэропорту "Львов" им. Данилы Галицкого: ежемесячная арендная плата по итогам аукциона по пролонгации договора аренды возросла в 10 раз – до 3,7 млн грн.
Кроме того, за 1,1 млн грн/мес. был арендован единый имущественный комплекс государственного НПП "Укрмехнабор" (Кривой Рог), за 751,3 тыс. грн – имущественный комплекс "Одессавинпром".
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