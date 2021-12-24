Доходы от аренды госимущества в 2021г возросли на 23% – ФГИ

Поступления в государственный бюджет от аренды госимущества с начала 2021 года составили 1,6 млрд грн, что на 23% больше, чем в 2020 году, сообщил Фонд госимущества (ФГИ) Украины.

Такими данным Фонд располагает по состоянию на 19 декабря.

По его информации, с начала года проведено 3792 электронных аукциона по аренде госимущества, средний рост арендной ставки составил 45%. Больше всего поступлений по итогам торгов государство получило в ноябре – 9,6 млн грн.

Как отмечает ФГИ, самым дорогим лотом в текущем году стали помещения зоны беспошлинной торговли в международном аэропорту "Львов" им. Данилы Галицкого: ежемесячная арендная плата по итогам аукциона по пролонгации договора аренды возросла в 10 раз – до 3,7 млн грн.

Кроме того, за 1,1 млн грн/мес. был арендован единый имущественный комплекс государственного НПП "Укрмехнабор" (Кривой Рог), за 751,3 тыс. грн – имущественный комплекс "Одессавинпром".