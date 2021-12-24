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Кабмин увеличил в 10 раз штрафы за нарушение природоохранного законодательства
08:27 24.12.2021 |
Кабинет Министров принял Постановление «Об утверждении специальных такс для исчисления размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде».
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
«Устанавливаем новый подход для исчисления ущерба, который могут причинить природно-заповедному фонду Украины. По формуле расчета размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие мероприятия помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие», - прокомментировал решение и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Отмечается, что предыдущая редакция постановления нуждалась в изменениях в части введения индексации начислений для таких нарушений. Ведь механизм начисления размера ущерба не соответствовал объему реально нанесенного ущерба и не позволял его ликвидировать.
Теперь постановлением утверждается порядок проведения индексации такс для исчисления размера ущерба природно-заповедному фонду предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами. Им определено исчисление размера ущерба с учетом индекса потребительских цен (индекса инфляции) и коэффициента, которым определяется природоохранная ценность территорий и объектов ПЗФ.
Подчеркивается, что нарушители природоохранного законодательства на заповедных территориях будут платить гораздо больший штраф за: незаконные рубки, повреждения деревьев и растений; снижение или повреждение лесных культур, естественного подроста и самосева, сеянцев и саженцев; снижение или повреждение газонов и цветников; самовольную заготовку сена или выпас скота; незаконные добычу или уничтожение объектов животного мира, повреждение их жилья, мест обитания и размножения; незаконный сбор или уничтожение дикорастущих травянистых растений, лесной подстилки, лекарственных растений, дикорастущих плодов орехов, грибов, ягод; проезд транспорта, пролет и посадку летательных аппаратов; самовольное занятие земельных участков, загрязнение территорий и т.д.
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