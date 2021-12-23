В Prozorro объявили 2069 земельных аукционов - Минагрополитики

В электронной системе ProZorro.Продажи объявлено 2 069 земельных аукционов, из них 1 389 - на аренду и 680 - на отчуждение земельных участков.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что общая стоимость всех лотов с земельными участками для аренды - 52 млн грн, их общая площадь - 9,5 тыс. га.

В первую пятерку регионов по совокупной стартовой стоимости таких лотов входят Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Львовская и Киевская области.

Общая стоимость лотов с земельными участками на продажу - 645 млн грн, они охватывают площадь в 1 006 га. Здесь среди лидеров по стартовой стоимости лотов - Львовщина, Киевщина, Закарпатье, Одесчина, Харьковщина.

По информации министерства, успешно состоялись 460 земельных торгов.

В Минагрополитики отдельно привели статистику по аукционам по аренде или продаже сельхозземель.

Так, "арендных" аукционов объявлено 1 080. Общая площадь земельных участков - почти 9 тыс. га. А общая стоимость лотов - 20 млн га.

Аукционов по продаже сельскохозяйственной земли меньше - 385. Однако на эти лоты приходится более 70% всех земель, по которым проходят торги в ProZorro.Продажи. Они оцениваются в 145 млн грн. А общая площадь этих земельных участков - 810 га.

Средний рост стартовой цены по земельным аукционам в системе ProZorro.Продажи - 200%. В земельных аукционах в среднем принимают участие 4 участника.

Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га.

Первые земельные аукционы в системе Prozorro.Продажи стартовали 8 ноября 2021 года.