Финансовые новости
- |
- 23.12.21
- |
- 18:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Prozorro объявили 2069 земельных аукционов - Минагрополитики
17:02 23.12.2021 |
В электронной системе ProZorro.Продажи объявлено 2 069 земельных аукционов, из них 1 389 - на аренду и 680 - на отчуждение земельных участков.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что общая стоимость всех лотов с земельными участками для аренды - 52 млн грн, их общая площадь - 9,5 тыс. га.
В первую пятерку регионов по совокупной стартовой стоимости таких лотов входят Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Львовская и Киевская области.
Общая стоимость лотов с земельными участками на продажу - 645 млн грн, они охватывают площадь в 1 006 га. Здесь среди лидеров по стартовой стоимости лотов - Львовщина, Киевщина, Закарпатье, Одесчина, Харьковщина.
По информации министерства, успешно состоялись 460 земельных торгов.
В Минагрополитики отдельно привели статистику по аукционам по аренде или продаже сельхозземель.
Так, "арендных" аукционов объявлено 1 080. Общая площадь земельных участков - почти 9 тыс. га. А общая стоимость лотов - 20 млн га.
Аукционов по продаже сельскохозяйственной земли меньше - 385. Однако на эти лоты приходится более 70% всех земель, по которым проходят торги в ProZorro.Продажи. Они оцениваются в 145 млн грн. А общая площадь этих земельных участков - 810 га.
Средний рост стартовой цены по земельным аукционам в системе ProZorro.Продажи - 200%. В земельных аукционах в среднем принимают участие 4 участника.
Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га.
Первые земельные аукционы в системе Prozorro.Продажи стартовали 8 ноября 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
|У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Половина тендеров на Prozorro по объему приходится на строительство и ремонт
|В Prozorro объявили 2069 земельных аукционов - Минагрополитики
|Украина вдвое увеличила экспорт муки
|Нефть немного дорожает 23 декабря на нейтральном новостном фоне
|Розничные сети 23 декабря откорректировали цены на топливо
|Собственного газа «Нафтогаза» в ПХГ хватит для обеспечения бытовых и бюджетных потребителей - глава НАК
Это интересно
|Первый электрический Hummer поступил в продажу
|17 дюймов, 300 Гц, Intel Core i7-11800H и GeForce RTX 3080 Max-Q. Представлен первый игровой ноутбук LG
|Самый дорогой развод в Британии: принцесса Хайя получит более 730 млн долларов от правителя Дубая
|Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС
|Катар инвестировал в малые модульные реакторы Rolls-Royce