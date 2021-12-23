Украина остается десятой в мировом производстве чугуна

В январе-ноябре 2021 года Украина выплавила 19,44 млн. тонн чугуна, что делает ее десятой в мировом рейтинге производителей этой продукции.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные международной ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".

По данным Worldsteel, в январе-ноябре 2021 года в мире произведено 1,31 млрд тонн чугуна (1,22 млрд тонн доменным способом и 93,83 млн тонн прямым восстановлением). Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за 11 месяцев 2021 года выплавили 796,23 млн. тонн этой продукции (на 4,2% меньше, чем за январь-ноябрь 2020 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве составила 60,8%.

Второе место среди мировых производителей чугуна в январе-ноябре 2021 года заняла Индия (106,62 млн тонн; на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года), третье - Япония (64,44 млн тонн; на 15,2 % больше), четвертое - Россия (56,09 млн тонн; на 2,9% больше), пятое - Южная Корея (42,56 млн тонн; на 3,2% больше).

Украина по итогам января-ноября 2021 года заняла десятое место среди 38 мировых производителей чугуна, выплавив за этот период 19,44 млн тонн данной продукции, на 4,5% больше, чем за январь-ноябрь 2020 года.

Мировая выплавка стали за одиннадцать месяцев 2021 года составила 1,75 млрд тонн, что на 4,5% больше, чем за январь-ноябрь 2020 года. Лидером среди мировых производителей этой продукции является Китайская Народная Республика, где за указанный период выплавили 946,36 млн тонн стали (на 2,6% больше, чем за январь-ноябрь 2020 года). Доля КНР в мировом производстве стали составила 54,0%.

За Китаем в ТОП-5 производителей стали следуют: Индия (107,31 млн тонн; на 19,3% больше по сравнению с январем-ноябрем 2020 года), Япония (88,40 млн тонн; на 16,8% больше), США (78,77 млн ​​тонн; на 18,9% больше) и Россия (69,68 млн тонн; на 7,1% больше).

Среди 64-х стран-производителей стали Украина по итогам января-ноября 2021 года заняла четырнадцатое место, выплавив 19,62 млн тонн стали, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщал Укринформ, согласно данным Worldsteel, Украина по итогам 2020 года заняла девятое место среди 40 мировых производителей чугуна, выплавив за этот период 20,42 млн тонн данной продукции, на 1,8% больше, чем за 2019 год. Среди производителей стали Украина по итогам 2020 года поднялась на одиннадцатое место, выплавив 20,62 млн. тонн стали, что на 1,1% меньше, чем за 2019 год.