В Украине проведут спецрасследование тносительно импорта некоторых видов сыров

В Украине будет проведено специальное расследование относительно импорта некоторых видов сыров независимо от страны происхождения и экспорта.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам заседания Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) 22 декабря.

Отмечается, что, среди прочего, Комиссия приняла решения, которыми "возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину стеклотары происхождением из Республики Беларусь и специальное расследование относительно импорта в Украину некоторых видов сыров независимо от страны происхождения и экспорта".

Как сообщалось, Украина импортировала в ноябре 2021 года рекордные 4,4 тыс. тонн сыров, в том числе 2,5 тыс. тонн - сыров твердых и полутвердых.

В 2020 году объем импорта сыров в Украину вырос на 97% - до 46,8 тыс. тонн.