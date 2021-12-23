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В Украине проведут спецрасследование тносительно импорта некоторых видов сыров
08:17 23.12.2021 |
В Украине будет проведено специальное расследование относительно импорта некоторых видов сыров независимо от страны происхождения и экспорта.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам заседания Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) 22 декабря.
Отмечается, что, среди прочего, Комиссия приняла решения, которыми "возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину стеклотары происхождением из Республики Беларусь и специальное расследование относительно импорта в Украину некоторых видов сыров независимо от страны происхождения и экспорта".
Как сообщалось, Украина импортировала в ноябре 2021 года рекордные 4,4 тыс. тонн сыров, в том числе 2,5 тыс. тонн - сыров твердых и полутвердых.
В 2020 году объем импорта сыров в Украину вырос на 97% - до 46,8 тыс. тонн.
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