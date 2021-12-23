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Украина ввела антидемпинговую пошлину на фанеру и картофельный крахмал из Беларуси
08:10 23.12.2021 |
Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговую пошлину в отношении импорта фанеры из Беларуси в размере 25,71 - 41,35%, а также антидемпинговую пошлину в отношении импорта картофельного крахмала из Беларуси в размере 23,8%.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, передают Українськi Новини.
Согласно сообщению, 22 декабря под председательством первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко состоялось заседание МКМТ, на котором рассматривался ряд вопросов защиты украинских товаропроизводителей на внутреннем рынке.
"По результатам проведенных антидемпинговых расследований комиссия установила наличие обоснованных оснований для применения антидемпинговых мер сроком на 5 лет по импорту в Украину фанеры происхождением из Республики Беларусь: ставка пошлины для производителя-экспортера ОАО "ФанДОК" - 25,71%, для производителя-экспортера ОАО "Мостовдрев" - 25,71%, для производителя-экспортера ОАО "Борисовдрев" - 25,71%, для других производителей и экспортеров Республики Беларусь - 41,35%", - говорится в сообщении.
Также введена антидемпинговая пошлина в отношении импорта картофельного крахмала из Беларуси в размере 23,8%.
Как сообщали Українськi Новини, межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела антидемпинговые пошлины на импорт теплоизоляционных материалов 35,41% из Беларуси, 76,38% из России сроком на 5 лет.
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