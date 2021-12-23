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Производство мяса в Украине за 11 мес. упало на 1,7%, молока на 5,8%, яиц на 13,5% - Госстат
22:30 22.12.2021 |
Реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в январе-ноябре 2021 года снизилась на 1,7% по сравнению аналогичным периодом 2020 года - до 2,97 млн тонн, производство молока - на 5,8%, до 8,15 млн тонн, яиц - на 13,5%, до 13,11 млрд шт.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики (Госстат), по состоянию на 1 декабря общее поголовье домашней птицы в Украине сократилось на 0,6% по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года - до 217,63 млн голов, свиней - на 4,7%, до 5,83 млн голов, крупного рогатого скота (КРС) - на 6,9%, до 2,93 млн голов (в том числе поголовье коров - на 6,8%, до 1,61 млн голов), овец и коз - на 5,9%, до 1,19 млн голов.
Падение поголовья происходит преимущественно за счет хозяйств населения. В частности, свиней и КРС в них стало меньше соответственно на 10% и 9,8% - 2,22 млн и 1,93 млн, овец и коз - на 7,7%, до 1,03 млн, птицы - на 2%, до 98,87 млн.
В то же время на предприятиях небольшое сокращение поголовья зафиксировано лишь по свиньям - на 1,1%, до 3,61 млн и по КРС - на 0,6%, до 1 млн, хотя количество коров увеличилось на 0,1% - до 0,42 млн.
В то же время поголовье птицы на предприятиях выросло на 0,6% - до 118,76 млн, а овец и коз - на 7,1%, до 0,16 млн.
Реализация агропредприятиями домашней птицы на убой за 11 месяцев текущего года снизилась на 2,7% против 11 месяцев прошлого года и составила 604,37 млн голов, реализация свиней возросла на 13,1% - до 4,74 млн голов, КРС - сократилась на 9,9%, до 290 тыс. голов, овец - на 30,8%, до 41 тыс. головы.
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