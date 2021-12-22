Рост промпроизводства в Украине в ноябре замедлился до 0,4% – Госстат

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2021 к ноябрю-2020 снизилось на 0,2% против роста на 2,2% месяцем ранее.
По его данным, ухудшение в ноябре связано со спадом в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 6,4%, тогда как в добывающей промышленности был зафиксирован рост на 0,9%, в перерабатывающей – на 1,8%.
Госстат указывает, что по сравнению с октябрем этого года промышленное производство в стране увеличилось на 0,1%, но с учетом сезонной корректировки – снизилось на 0,5%.
Благодаря таким показателям в целом за 11 месяцев этого года рост промпроизводства по отношению к аналогичному показателю прошлого года замедлился до 1,3% с 1,4% по итогам 10 месяцев. В том числе в добывающей промышленности он сохранился на уровне 1,1%, перерабатывающей – 1,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха замедлился до 0,9% с 1,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-ноябре 2021г.
|ноябрь 2021г к октябрю 2021г. %
|ноябрь 2021г к ноябрю 2020г., %
|январь- ноябрь 2021г к январю- ноябрю 2020г, %
|Справочно: январь- ноябрь 2020 к январю- ноябрю 2019, %
|Промышленность всего
|100.1
|100.4
|101.3
|94.6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98.6
|100.9
|101.1
|96.3
|- добыча каменного и бурого угля
|103.8
|99.3
|103.0
|85.3
|- добыча сырой нефти и природного газа
|96.6
|100.4
|97.4
|98.4
|- добыча металлических руд
|104.1
|98.1
|103.2
|95.8
|Перерабатывающая промышленность
|100.0
|101.8
|101.5
|93.3
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|93.7
|99.3
|92.5
|99.2
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|111.1
|101.3
|101.9
|92.3
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99.5
|99.5
|105.7
|96.6
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки.
|86.0
|96.7
|107.0
|97.3
|Производство химических изделий и химической продукции
|108.5
|108.5
|100.5
|105.3
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|119.2
|114.2
|98.4
|100.9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|92.9
|99.4
|108.5
|98.8
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|105.3
|104.1
|105.5
|90.1
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|108.0
|106.7
|108.0
|81.0
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|101.2
|85.2
|107.5
|73.4
|производство электрического оборудования
|113.4
|103.5
|122.4
|96.0
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|99.1
|110.1
|101.2
|83.5
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|115.8
|113.0
|106.2
|73.3
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|102.5
|97.5
|110.1
|88.3
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|102.9
|93.6
|100.9
|97.7
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат Украины