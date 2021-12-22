Рост промпроизводства в Украине в ноябре замедлился до 0,4% – Госстат

Промышленное производство в Украине в ноябре 2021 года выросло к ноябрю 2020 года на 0,4%, что хуже увеличения на 1,4% в октябре, но лучше снижения на 0,7% в сентябре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2021 к ноябрю-2020 снизилось на 0,2% против роста на 2,2% месяцем ранее.

По его данным, ухудшение в ноябре связано со спадом в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 6,4%, тогда как в добывающей промышленности был зафиксирован рост на 0,9%, в перерабатывающей – на 1,8%.

Госстат указывает, что по сравнению с октябрем этого года промышленное производство в стране увеличилось на 0,1%, но с учетом сезонной корректировки – снизилось на 0,5%.

Благодаря таким показателям в целом за 11 месяцев этого года рост промпроизводства по отношению к аналогичному показателю прошлого года замедлился до 1,3% с 1,4% по итогам 10 месяцев. В том числе в добывающей промышленности он сохранился на уровне 1,1%, перерабатывающей – 1,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха замедлился до 0,9% с 1,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-ноябре 2021г.

ноябрь 2021г к октябрю 2021г. % ноябрь 2021г к ноябрю 2020г., % январь- ноябрь 2021г к январю- ноябрю 2020г, % Справочно: январь- ноябрь 2020 к январю- ноябрю 2019, % Промышленность всего 100.1 100.4 101.3 94.6 Добывающая промышленность и разработка карьеров 98.6 100.9 101.1 96.3 - добыча каменного и бурого угля 103.8 99.3 103.0 85.3 - добыча сырой нефти и природного газа 96.6 100.4 97.4 98.4 - добыча металлических руд 104.1 98.1 103.2 95.8 Перерабатывающая промышленность 100.0 101.8 101.5 93.3 Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 93.7 99.3 92.5 99.2 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 111.1 101.3 101.9 92.3 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 99.5 99.5 105.7 96.6 Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 86.0 96.7 107.0 97.3 Производство химических изделий и химической продукции 108.5 108.5 100.5 105.3 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 119.2 114.2 98.4 100.9 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 92.9 99.4 108.5 98.8 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 105.3 104.1 105.5 90.1 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 108.0 106.7 108.0 81.0 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 101.2 85.2 107.5 73.4 производство электрического оборудования 113.4 103.5 122.4 96.0 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 99.1 110.1 101.2 83.5 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 115.8 113.0 106.2 73.3 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 102.5 97.5 110.1 88.3 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 102.9 93.6 100.9 97.7

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат Украины