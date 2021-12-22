Использовать «ковидную» тысячу можно в течение четырех месяцев – Минфин

Вакцинированные двумя дозами украинцы смогут потратить 1000 грн, которую получают в рамках программы єПідтримка, в течение четырех месяцев. Об этом на брифинге заявила министр экономики Юлия Свириденко.

"Деньги, которые люди получают на свою карту, можно будет использовать в течение четырех месяцев с даты получения средств", - отметила министер финансов.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что некоторые банки также начнут выдавать пластиковые карты до конца этого года.

"Нужно следить за анонсами. Мы так прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Еще больше банков присоединится к программе, и еще больше банков сможет генерировать не только виртуальные карты, которыми можно оплачивать онлайн или физически через Apple Pay или Google Pay, а также и пластиковые начнут выпускать и ими тоже можно будет платить", - отметил он.