Украинцы подали заявок по получению выплат в рамках «еПоддержки» на 4,5 млрд грн - глава Минэкономики

Украинцы подали заявок на получение 1 тыс. грн в рамках программы "еПоддержка" на 4,5 млрд грн, сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"На сегодня 5,5 млн украинцев открыли соответствующие карты в банках, 4,5 млн - подали заявки в "Дие". Более 2,3 млн украинцев уже получили выплату в 1 тыс. грн, свыше 200 млн грн уже израсходовано", - сказала она на пресс-брифинге в Киеве в среду.

Чаще всего средства расходуются на покупку книг, кинотеатры, театры, отметила Свириденко.

"У нас в бюджете предусмотрено 8 млрд грн на эти цели... В следующем году планируется модификация, расширение программы", - сообщила она.

Заявки в оффлайн-режиме украинцы смогут подавать со второго-третьего квартала 2022 года, уточнила Свириденко.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил: "Системно книги (по сумме использования таких выплат - ИФ) на первом месте".

Он отметил, что в настоящее время к программе "еПоддержка" подключено шесть банков: А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, monobank, Альфа-Банк. Еще 13 банков в процессе подключения.

Ранее Офис президента анонсировал возможность расходования этих средств на покупку лекарств для людей старше 60 лет.

"Точно можно будет использовать 1 тыс. грн в физических аптеках, относительно онлайн-аптек еще работаем. Есть технические нюансы с банками", - прокомментировал Федоров.

