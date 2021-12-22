СБУ задержала банду вымогателей, которые облагали «данью» украинских предпринимателей

СБУ пресекла масштабную схему вымогательства денег у оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза. Схему организовал один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает Укринформ.

Для реализации противоправного механизма он создал межрегиональную преступную группу.

Злоумышленники обложили «данью» украинских предпринимателей. За деньги они обещали не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления товаров.

По предварительным данным, сумма поборов составляла до 10 тыс. дол. с каждого бизнесмена в месяц.

Среди пострадавших - представители агропредприятий и производители отечественной продовольственной продукции.

Установлено, что к незаконной деятельности чиновник привлек своего помощника и нескольких посредников для передачи неправомерной выгоды.

В ходе следственно-оперативных действий стражи порядка задержали одного из злоумышленников во время получения очередной суммы денег от предпринимателей.

В настоящее время решается вопрос по поводу уведомления организатора махинации и других ее участников о подозрении в совершении преступления.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ совместно с ГБР и процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Как сообщалось, в Закарпатье таможенники пресекли контрабанду ископаемых остатков большерогого оленя, принадлежащих к культурным ценностям.