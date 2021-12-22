Турецкие Anka: Что за боевые беспилотники будут производить в Украине

Руслан Рудомский / Depo.ua

До конца 2022 года с конвейера украинско-турецкого завода в Киевской области должны сойти первые боевые беспилотники.

На днях советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на украинско-турецком заводе, строящемся сейчас в Василькове Киевской области, будут производить как украинские, так и турецкие беспилотники. Среди других он упомянул о тяжелом беспилотнике Anka, который стоит на вооружении армии Турции.

Рассмотрим его поближе.

Что за беспилотник Anka

TAI Anka - это семейство беспилотных летательных аппаратов, разработанных турецкой компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) для вооруженных сил Турции. На сегодня они выпускаются в двух модификациях: Anka-В - разведывательный вариант и Anka-S - ударный вариант.

БПЛА Anka-В

Работы по созданию БПЛА Anka начались в 2004 году, а уже в 2010 году состоялся первый полет. С 2013-го эти беспилотники стоят на вооружении вооруженных сил Турции и даже применялись в боевых условиях - во время операции "Весенний щит" в Сирии в 2020 году.

Боевое применение турецких БПЛА в Сирии было достаточно успешным. По данным Турции, в результате операции было уничтожено 23 танка, 23 артиллерийских установки, десять БМП, пять вертолетов, несколько ЗРК "Панцирь" и 309 сирийских военных. При этом потери составили всего два беспилотника Anka.

БПЛА Anka-S

Беспилотник Anka изготовлен в основном из композитных материалов. Имеет V-образный хвост (под углом 100 градусов) и убирающееся трехколесное шасси. Тягу создает трехлопастный толкающий винт, приводящий в движение авиационный дизельный двигатель турецкого производства мощностью 170 лошадиных сил. Однако уже заявлено, что в украинской версии двигатель будет от украинского производителя.

Технические характеристики БПЛА Anka:

* размах крыла: 17,5 метров;

* длина: 8 метров;

* вес: около 1700 кг;

* вес полезной нагрузки: 350 кг;

* крейсерская скорость: 200 км/ч;

* радиус действия: до 250 км;

* время полета: более 30 часов;

* практический потолок: 9 км.

Видно, что БПЛА Anka на несколько метров во всех измерениях крупнее известного Bayraktar TB2, который уже находится на вооружении Вооруженных сил Украины.

Отличается и стоимость: если комплекс Bayraktar TB2 (шесть дронов, две станции управления, 200 единиц боеприпасов и вспомогательное оборудование) стоит 69 млн долларов, то комплекс Anka (три дрона Anka-S, три мобильных станции управления и вспомогательное оборудование) имеет экспортную цену 80 млн долларов.

Стандартная полезная нагрузка БПЛА Anka включает в себя модульную оптико-электронную систему с тепловизором и лазерным дальномером-целепоказателем Star SAFIRE 380-HLD, а также радар с синтезированной апертурой Aselsan SARPER.

Также беспилотник оснащен системой автоматического взлета, полета и посадки, системой инерционной навигации, может действовать полностью в автономном режиме, без GPS и внешнего управления, по заданным точкам.

По некоторым данным, он располагает средствами РЭБ для нейтрализации систем противовоздушной обороны противника.

Вооружение включает восемь управляемых противотанковых ракет Roketsan Cirit или четыре управляемых планирующих авиабомбы MAM-L с лазерным наведением.





БПЛА Anka хоть и крупнее и мощнее, но на фоне Bayraktar TB2 выглядит несколько устаревшей моделью. Да и не слишком он популярен в мире - кроме Турции, находится на вооружении только в Тунисе (единственный комплекс из трех дронов был взят на вооружение 13 ноября 2021 года). Еще один комплекс до 2023 года должен получить Казахстан. О других заказах или хотя бы переговорах пока ничего не известно.

Как неизвестно и о планах взять его на вооружение Вооруженных сил Украины.

По словам Арестовича, первую продукцию украинско-турецкий завод беспилотников должен дать уже до конца 2022 года. Тогда и увидим, что это будут за дроны и куда они улетят.

Настораживает только одно: нам обещали завод по производству "Байрактаров" на территории Украины, а, как известно, Bayraktar TB2 и TAI Anka выпускают разные предприятия.