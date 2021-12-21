Финансовые новости
- |
- 21.12.21
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Расходы украинцев за квартал выросли на 9%. На что тратят больше всего
17:58 21.12.2021 |
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за III квартал 2021 года. Расходы составили 957,5 млрд грн, что на 9,0% больше, чем в 2020 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за квартал были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 41,0%.
Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 12,2%. На "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,7% расходов.
Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 9,4%, на "Здравоохранение" - 6,1%, на "Одежду и обувь" - 5,1%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,8%, на "Отдых и культуру" - 3,8%, на "Связь" - 2,7%, на "Рестораны и отели" - 2,8%, на "Образование" - 1,3%, на "Разные товары и услуги" - 4,1%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022г - Зеленский
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января
|Забота о будущем: Почему Банковая хочет вернуть мажоритарщиков
|У «обнальщика» Стрелковского, сдавшего дом Гогилашвили, согласно базе данных, паспорт РФ
|Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Расходы украинцев за квартал выросли на 9%. На что тратят больше всего
|Рост розничного товарооборота Украины в ноябре ускорился до 5,8% - Госстат
|Экономика Украины имеет достаточный запас прочности, но ускорение роста требует инвестиций - Нацбанк
|Азия перенаправляет излишки СПГ в Европу
|Продавцам придется снизить «аппетит», чтобы продать квартиру: куда идет рынок недвижимости
|Цены на бензин снижаются 21 декабря
Это интересно
|В этом году Илон Маск заплатит рекордные $11 млрд налогов
|Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla
|Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее
|TSMC представила технологию N4X — четвёртый уровень улучшения 5-нм техпроцесса
|Смарт-очки Ray-Ban Stories получили поддержку Facebook Messenger
|Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов, а сделать их экологичнее
|Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные 500 млн долларов