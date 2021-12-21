Экономика Украины имеет достаточный запас прочности, но ускорение роста требует инвестиций - Нацбанк

Эскалация конфликта с Российской Федерацией, рост цен на энергоносители и распространение нового штамма коронавируса совокупно ухудшили ожидания развития экономики Украины, говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ), опубликованном во вторник.

В то же время регулятор указал, что экономика имеет достаточный запас прочности для противостояния.

"Украинская экономика характеризуется низкими дисбалансами в настоящее время в публичных финансах, внешнеэкономическом секторе, у нас очень низкий дефицит текущего счета, хотя в будущем мы ожидаем, что он будет расширяться", - отметил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга, посвященного презентации отчета.

Одним из основных тормозов украинской экономики регулятор видит отсутствие значительного всплеска внешних инвестиций, отметил замглавы НБУ.

Ухудшились условия привлечения финансирования для государственного и частного секторов на внешних рынках. Учитывая это, сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами остаются важной составляющей управления макроэкономическими рисками, сказал Николайчук.

Сдерживают рост экономики ограниченные производственные мощности, низкий уровень частных инвестиций, удорожание энергоносителей, слабое восстановление сферы услуг, поясняет регулятор.

"Экономика приспособилась к работе в новых условиях, но сохранилось негативное влияние карантинных ограничений. По оценкам НБУ, их действие привело к потере около 0,8 процентных пункта (п.п.) роста ВВП в 2021 году. В то же время экономическое восстановление поддерживают устойчивый потребительский спрос, оживление инвестиционной активности, в частности в государственном секторе, рекордный урожай", - отмечается в отчете.

НБУ видит внутренний спрос ключевым фактором роста ВВП в следующем году. Ускорение темпов вакцинации и то, насколько бизнес и население смогут и дальше приспосабливаться к работе в условиях карантина, могут снизить негативное влияние возможных дальнейших ограничений на экономику, говорится в документе.

При этом замедлить экономический рост может высокая стоимость энергоносителей, что чревато повышением себестоимости продукции, более медленным снижением инфляции, сокращением производства энергоемких отраслей, более высокими расходами бюджета на субсидии и поддержку энергетических компаний.

В итоге экономика в 2022 году вырастет на 3,8%, отмечается в отчете.