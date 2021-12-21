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Американская Heidrick & Struggles купила консалтинговую компанию в Украине WE Partners
12:16 21.12.2021 |
Американское рекрутинговое агентство Heidrick & Struggles приобрело в Украине консалтинговую компанию WE Parnters. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе H&S.
Покупка является стратегическим шагом H&S по расширению глобальной сети присутствия на важных локальных рынках, говорится в релизе. В рамках глобальной экспансии H&S также приобрела российскую консалтинговую компанию RosExpert.
Финансовые детали сделки не разглашаются. Покупка будет закрыта в первом квартале 2022 года.
После покупки Украина становится 50-ым офисом и 30-й страной присутствия H&S.
Команда WE Partners в полном составе в дальнейшем будет работать на украинском рынке как Heidrick & Struggles, говорится в сообщении украинской компании.
Heidrick & Struggles американская публичная компания со штаб-квартирой в Чикаго, входит в топ-3 мировых лидеров по подбору руководителей высшего звена и управленческого консалтинга. Работает на рынке подбора персонала 65 лет.
WE Partners - консалтинговая компания, специализирующаяся на подборе руководителей, оценке и развитии лидерских качеств. WE Partners работает на рынках Украины и Казахстана, обслуживая крупнейшие национальные и мировые компании в ключевых отраслях промышленности. Общая выручка, заявленная в 2020 году, превысила $1,5 млн, а предполагаемая выручка к концу 2021 года вырастет на 25% до $2 млн. Компания является членом AESC, международной ассоциации компаний Executive Search, объединяющей крупнейших мировых игроков отрасли.
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